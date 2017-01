Filme do ‘The Flash’ passa por problemas e roteiro recomeça do zero

Ao que parece, a Warner e a DC estão com algumas dificuldades em estabelecer seu universo cinematográfico. Depois das críticas negativas recebidas por Batman vs Superman: A Origem da Justiça e Esquadrão Suicida, é o filme do heroi Flash que passa por problemas. Segundo a Variety, o estúdio contratou o roteirista Joby Harold para reescrever a história do filme solo do heroi. Além disso, a Warner também procura por um novo diretor para recomeçar a trama do zero e “levar o roteiro para uma direção diferente”. Foto: Divulgação

A Warner, no entanto, não confirma a informação. Harold já trabalhou com o estúdio e escreveu, pór exemplo, o roteiro de Rei Arthur: A Lenda da Espada, o filme de Guy Ritchie que estreia em maio. Ele também fez dois roteiros não filmados: o longa de Além da Imaginação e um de Robin Hood. “The Flash” tem lançamento previsto para 3 de março de 2018.

LEIA TAMBÉM: Renato Aragão estreia o 50º filme, 'Saltimbancos Trapalhões'