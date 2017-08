Fãs especulam que personagem de ‘GoT’ tenha ‘previsto’ o futuro

O episódio do último domingo, 20, de Game of Thrones, o penúltimo da 7ª temporada, chocou muitos espectadores ao mostrar a morte do dragão Viserion, um dos três ‘filhos’ de Daenerys Targaryen. A morte dele, com uma lança arremessada pelo Rei da Noite, foi um momento inesperado e surpreendeu por ele ter sido revivido pelo vilão no final do capítulo.

O plano deu tão certo para o Rei da Noite que alguns fãs começaram a achar pistas de que ele já sabia o que ia acontecer e se preparou para o acontecimento. Desde o momento em que Jon Snow e seus companheiros capturaram um morto-vivo e foram cercados pelo exército dos mortos, os Caminhantes Brancos estavam armando uma armadilha para pegar um dos dragões. Dos cinco Caminhantes na cena, três estavam armados com lanças (uma para cada dragão) e eles ficaram no cerco até o momento em que Daenerys chegou para resgatá-los.