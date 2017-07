Fãs especulam que ‘Game of Thrones’ seja relato de um dos personagens

Foto: Divulgação

No último episódio de Game of Thrones, que foi ao ar no domingo, 23, vimos mais do treinamento de Samwell Tarly para se tornar o ‘meistre’ do Castelo Negro, a sede da Patrulha da Noite. Entre raspar a escamagris de Jorah Mormont e ficar limpando os penicos dos outros ‘meistres’, uma cena em especial chamou a atenção dos fãs que adoram especular sobre a série.

Enquanto Samwell acompanhava o arquimeistre Marwyn na biblioteca de Vilavelha, os dois conversavam sobre livros de história e o arquimeistre comentou que estava escrevendo um sobre os acontecimentos recentes de Westeros. Ao ouvir o nome do livro, Samwell não gostou porque o título não era poético o suficiente. Ele foi rechaçado por Marwyn e o episódio continuou.

Essa breve conversa deu pano para os fãs especularem que, na realidade, a história da série e dos livros é contada do ponto de vista de Samwell, descrevendo os acontecimentos passados na coleção de poético título As Crônicas de Gelo e Fogo.