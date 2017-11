Fãs de ‘Harry Potter’ não estão felizes com a presença de Johnny Depp em ‘Animais Fantásticos’

Foto: Divulgação

Na semana passada, a Warner Bros. divulgou a primeira imagem e o nome oficial de Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindewald, sequência do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, lançado em novembro de 2016, que trouxe de volta aos cinemas o mundo mágico de Harry Potter. Porém, muitos fãs ficaram insatisfeitos com a presença de Johnny Depp no elenco. A explicação: o ator foi acusado de agredir a ex-esposa, a atriz Amber Heard (a Mera de Liga da Justiça).

Muitos fãs usaram as redes sociais para criticar a escolha de Depp, conhecido por papéis excêntricos em filmes como Edward Mão de Tesoura, Alice no País das Maravilhas e Piratas do Caribe. Segundo eles, o ator não deveria interpretar um personagem tão importante na trama, sendo que é acusado de violência doméstica e agressão.

