Família e morte na aventura de ‘Liga da Justiça’

Era segredo, mas se a ideia é que continuasse sendo, virou segredo de Polichinelo. Liga da Justiça abre-se com um recorte velho de jornal esvoaçando no alto de um prédio – Superman morreu. No material promocional do longa que estreou na quinta, 16, a par da frase “Ninguém salva o mundo sozinho”, há uma imagem do Batman e, ao redor, os quatro super-heróis que ele agrega na trama – Flash, Ciborgue, Aquaman e, claro, Mulher-Maravilha. Um novo pôster já está circulando na rede e tem o Superman. Mas, como, se ele morreu? Alguém aí falou em ressur…? Por via das dúvidas, quem ainda não viu e quer manter o segredo – a Warner agradece -, é bom deixar para ler o texto depois.

A pergunta que não quer calar – Liga da Justiça é bom? É ótimo! Alguns exageram, dizendo que é o melhor filme da DC, mas quem pensa assim não reza na cartilha de Zack Snyder nem aprecia seus dois Superman. Do ponto de vista da indústria, é até um milagre que tenha dado certo. Em maio, ocorreu a tragédia – a filha do diretor, Autumn, matou-se, tirando a família do eixo. Quase na sequência, houve o estouro de Mulher-Maravilha, que cravou Gal Gadot no panteão dos super-heróis (super-heroínas). O estúdio aproveitou para redimensionar a participação da Wonder Woman na Liga. Joss Whedon foi chamado para rodar cenas adicionais. E, se tudo isso já desestabilizava o projeto, Ben Affleck, tendo abandonado a direção do próximo Batman, permaneceu só como ator, sem poder de decisão. A consequência é que Liga foi reformatado – completamente.

O Homem-Morcego pode estar no centro do pôster, mas quem agrega o grupo é a Mulher-Maravilha. Diana/Gal Gadot tenta, inclusive, aliviar a consciência de Bruce Wayne. A mãe, a namorada, o mundo choram a perda imensurável. E aí ocorre o que parece impossível – o retorno de Henry Cavill, numa cena que foge, por completo, ao figurino do cinema de super-heróis. Por surpreendente que seja, faz sentido. O crédito final é de Zack Snyder. Se existe um autor de Liga da Justiça, por mais que tenham somado Joss Whedon e o roteirista Chris Terrio, que reescreveu o material, é ele.