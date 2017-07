Facebook vai produzir duas séries originais

Foto: Divulgação

O Facebook também vai investir em produção de conteúdo inédito e original, aos moldes da Netflix. De acordo com o site Deadline, a rede social já aprovou suas duas primeiras séries originais. O Facebook começou o planejamento dos programas em 2016, com a chegada de Ricky Van Veen, criador do CollegeHumor, à empresa. A ideia da rede social é criar uma relação com criadores de conteúdo, para que eles façam suas atrações dentro do site.

A primeira, chamada Returning the Favor (Retribuindo o Favor, em tradução livre), vai mostrar o apresentador Mike Rowe viajando pelos Estados Unidos enquanto mostra ações de pessoas em suas comunidades. O seriado já começou a ser gravado e um dos episódios vai mostrar um mecânico de motos que ajuda veteranos de guerra com estresse pós-traumático. Já o segundo programa, ainda sem nome divulgado, deve focar nas estrelas do basquete americano Lonzo, Liangelo e LaMelo Ball.

O número de episódios e a duração de cada um dos projetos ainda não estão definidas. Além de produções originais, Mark Zuckerberg também investe na transmissão ao vivo de grandes eventos esportivos, como jogos da Liga dos Campeões da Europa.