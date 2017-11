Empresa de ‘Pokémon GO’ vai fazer game inspirado em ‘Harry Potter’

A Niantic, Inc., empresa responsável pelo desenvolvimento do sucesso Pokémon GO, e a Warner Bros. anunciaram o desenvolvimento de Harry Potter: Wizards Unite, um jogo de realidade aumentada (AR) inspirado no Mundo Bruxo de J.K Rowling. Publicado pela Niantic e co-desenvolvido pela Niantic e Warner Bros. Interactive Entertainment, o game usará a tecnologia móvel de realidade aumentada para colocar magia nas mãos dos aspirantes a bruxas e bruxos de todo o mundo.

Harry Potter: Wizards Unite permitirá que os jogadores explorem bairros e cidades do mundo real, para se aventurar, aprender e lançar feitiços, descobrir artefatos misteriosos e encontrar criaturas lendárias e personagens icônicos – assim como já acontece com Pokémon GO, onde é possível capturar monstrinhos e lutar em ginásios. Ainda não há data para lançamento. Foto: Divulgação

“Na Niantic, nosso objetivo é aproveitar a tecnologia para criar experiências do mundo real que ajudem as pessoas a descobrir as maravilhosas — e muitas vezes mágicas — partes do mundo ao seu redor”, disse John Hanke, fundador e CEO da Niantic, Inc. “As amadas histórias de Harry Potter capturaram a imaginação de todo o mundo há mais de 20 anos e logo transformaremos a fantasia em realidade aumentada, permitindo que os fãs e seus amigos se tornem bruxos e bruxas “.