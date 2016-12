Emma Watson canta trecho de canção de ‘A Bela e a Fera’; ouça

Foto: Divulgação

Um dos filmes mais aguardados de 2017, a versão em live-action de “A Bela e a Fera“, clássica animação dos estúdios Walt Disney, já está tomando forma. Depois de imagens oficiais e do primeiro trailer terem sido divulgadas, agora, é a vez de vermos Emma Watson soltando a voz na canção “Belle”, uma das músicas que farão parte do longa. A boneca oficial do filme, que já foi lançada nos EUA, dá uma amostra do que está por vir, apresentando um pequeno trecho da canção. A qualidade do áudio não é das melhores, no entanto:

O trecho foi postado no Instagram por uma página que traz novidades do filme. Além de Emma Watson, Dan Stevens e Luke Evans também estarão no longa. Abaixo, você confere a canção na animação original e pode conferir a diferença entre as duas músicas:

“A Bela e a Fera” chega aos cinemas brasileiros no dia 16 de março de 2017.