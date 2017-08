Dragon Ball Super estreia no Cartoon Network neste sábado

Quase 20 anos depois da última aventura de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super retoma a trama da série icônica e continua com uma história original supervisionada pelo criador de Dragon Ball, Akira Toriyama. Após o seu lançamento no Japão, Europa e Estados Unidos, a estreia da série na América Latina é muito especial, principalmente no Brasil, pois trará as vozes do elenco original para a versão em português: Wendel Bezerra (Goku), Alfredo Rollo (Vegeta), Marcelo Pissardini (Bills), Felipe Grinnan (Whis).

Neste sábado (5), às 17h, a aguardada série de anime produzida pela Toei Animation Inc., Dragon Ball Super, estreia no Cartoon Network com uma maratona de quatro episódios seguidos. Além do Brasil, a série também estreia simultaneamente em todas as outras regiões da América Latina (Colômbia, México, Argentina, Chile e Venezuela).

Foto: Divulgação

Com o novo auge mundial, Dragon Ball Super chega ao Cartoon Network para se reconectar com os fãs da série e atrair uma nova legião de seguidores. Antecipando a estreia, na última segunda-feira, 31, mais de um milhão de fãs acompanharam e participaram da primeira live de Dragon Ball Super nas páginas do Cartoon Network América Latina no Facebook. Depois de meia hora de Genki Dama em que Goku ganhou energia com comentários, curtidas e compartilhamentos, os fãs foram recompensados com o lançamento do trailer oficial de Dragon Ball Super.

“A expectativa para a estreia de Dragon Ball na América Latina não poderia ser maior, e estamos muito animados em seguir em frente com o nosso parceiro de anos, Cartoon Network América Latina, para transmitir Dragon Ball Super em toda a região”, afirma Daniel Castaneda, diretor de licenciamento Toei para a América Latina. “A América Latina acompanha o anime quase desde seu início e continua a ser uma parte integrante do fenômeno global que é a série hoje. Dragon Ball Super é cheio de ação e esperamos que nossos fãs latino-americanos recebam o anime com muito entusiasmo.”

“Estamos muito orgulhosos e entusiasmados por ser a casa desta amada franquia, que, assim como a Cartoon Network Latin America, conquistou fãs tão apaixonados e seguidores em toda a região”, disse Pablo Zuccarino, vice-presidente e gerente dos canais Cartoon Network, Boomerang e Tooncast na América Latina.