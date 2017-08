Do Gollum a ‘Planeta dos Macacos’, Andy Serkis revela seus segredos

Andy Serkis lembra-se perfeitamente: há dois anos, o diretor Matt Reeves sentou-se com ele e lhe contou, uma conversa de duas horas, tintim por tintim, o que ia ocorrer no desfecho da nova série Planeta dos Macacos. Serkis está no Brasil justamente para divulgar Planeta dos Macacos: A Guerra , que estreia nesta quinta, 3, em mais de mil salas. Mil! Serkis é um dos atores com maior exposição e menos conhecidos do mundo. Raramente aparece com sua cara. É o Sr. ‘Motion Capture’. Deu corpo ao Gollum (O Senhor dos Anéis), ao rei macaco (King Kong), é agora César no Planeta.

Fechada a trilogia do Planeta dos Macacos, Matt Reeves vai fazer o próximo Batman. Você e todos os nerds do mundo já sabem que Reeves jogou no lixo o roteiro que vinha sendo trabalhado pelo ex-diretor, o astro Ben Affleck. “Ele concebeu Planeta dos Macacos – A Guerra como um clássico filme de guerra. Suas referências foram A Ponte do Rio Kwai (de David Lean)…” E Apocalypse Now, atalha o repórter. O militar Harrelson é calcado no Kurtz de Marlon Brando no clássico de Coppola. “Com certeza. E também em westerns. Quem não gosta de um bom western?” Serkis deixa a pergunta no ar.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.