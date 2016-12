Disney inaugura parque inspirado em ‘Avatar’ no ano que vem

“Avatar”, filme lançado em 2009 e dirigido por James Cameron, chamou a atenção do público e da crítica ao mostrar a história do humano Jake Sully e da Na’vi Neytiri. Com uma mensagem importante sobre nossa relação com a natureza e um verdadeiro show de efeitos visuais, o filme foi um sucesso e, até hoje, lidera a lista das maiores bilheterias da história do cinema mundial.

Agora, chegou a nossa vez que conhecer os encantos de Pandora, a lua tropical onde a história acontece. Mas calma: não será necessária nenhuma viagem espacial para isso. A Disney Parks divulgou que “Pandora: The World of Avatar”, parque inspirado no longa de Cameron, será inaugurado já no ano que vem. Em um vídeo, a Disney mostra algumas das atrações previstas:

“Pandora” será uma expansão do Animal Kingdom e é feita pela divisão Disney Imagineers. O vídeo mostra como as coisas foram construídas, como será participar das atrações e que as obras já estão quase prontas. No cinema, Avatar será uma quadrilogia. Os três filmes vindouros serão rodados simultaneamente em 2017 e têm lançamentos marcados para dezembro 2018 (Avatar 2), dezembro de 2019 (Avatar 3) e dezembro de 2020 (Avatar 4).