Disney dominou a bilheteria em 2016; confira os filmes mais assistidos

O ano de 2016 foi excelente para os estúdios Disney. Dos 10 filmes com maior bilheteria do ano, metade são produções dos estúdios de Walt Disney. “Capitão América: Guerra Civil” lidera a lista dos filmes mais assistidos do ano. O longa da Marvel Studios – que pertence à Disney – faturou US$ 1,1 bilhão ao redor do mundo. Dirigido pelos Irmãos Russo, a produção mostra a luta entre Capitão América e Homem de Ferro.

Logo em seguida, quem aparece é a peixinha Dory. “Procurando Dory”, sequência de “Procurando Nemo”, de 2003, arrecadou pouco mais de US$ 1 bilhão em todo o mundo e se concretizou como um dos maiores sucessos da Pixar – que também pertence à Disney. Em terceiro lugar aparece outra animação, “Zootopia”. A história da coelha que quer ser policial agradou público e crítica e também faturou US$ 1 bilhão na bilheteria.

Outros filmes da Disney também aparecem na lista, como “Mogli: O Menino Lobo” (que arrecadou US$ 966 milhões) e “Doutor Estranho”, na décima colocação (com US$ 656 milhões). A lista pode mudar, já que “Rogue One: Uma História Star Wars” já acumula US$ 573 milhões nas bilheterias, com apenas duas semanas em cartaz. Confira abaixo a lista dos filmes mais assistidos em 2016.