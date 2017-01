CW anuncia renovação de sete séries

Foto: Divulgação

O canal norte-americano CW anunciou neste domingo a renovação de pelo menos sete séries, de acordo com a Variety. São elas: Arrow, D.C.’s Legends of Tomorrow, The Flash, Supergirl, Jane the Virgin, Crazy Ex-Girlfriend e Supernatural.

“Ao longo dos últimos anos, a CW construiu uma programação digna, passando pelos super-heróis da DC até comédias aclamadas pela crítica e dramas de ficção científica. As renovações antecipadas dessas sete séries permitem que nossos produtores planejem com antecedência as próximas temporadas, nos dando uma base sólida para o futuro, com séries de roteiros originais a serem lançadas durante todo o ano”, disse o presidente do canal, Mark Pedowitz.

Além do anúncio das renovações, a CW ainda informou que Constantine ganhará uma versão animada. A série ainda terá Matt Ryan como protagonista, mas agora ele será o dublador do personagem. A animação será exibida no CW Seed (ferramenta de streaming online do canal). Inicialmente, serão entre seis e sete episódios, cada um com aproximadamente 10 minutos de duração.