Controle inspirado em Resident Evil 7 tem sangue, dentes e olhos

Resident Evil 7, novo game da franquia de horror, chega ao PlayStation 4, Xbox One e PC na próxima terça-feira. Que tal jogar o game com um controle cheio de sangue, ossos e outras partes do corpo? É o que o romeno Vulpe Andrei pretende fazer. Ele customizou um controle de PS4 especialmente para o lançamento do jogo. O Dualshock 4 tem dentes no lugar das setas, dedos no lugar dos triggers e balas no lugar dos botões de ação. E aí, você encararia? Foto: Divulgação Foto: Divulgação