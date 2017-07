Conheça ‘El Tronito’, a junção de ‘Game of Thrones’ com ‘Despacito’

Foto: Reprodução

Despacito, hit dos porto-riquenhos Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistou o mundo. No YouTube, já são mais de DOIS BILHÕES e 800 MILHÕES de visualizações, um recorde absoluto. Além disso, a música também é a mais executava nos serviços de streaming de toda a história. Enquanto isso, Game of Thrones, série da HBO que adapta a obra de George R. R. Martin, chegou à sua sétima temporada batendo recordes de audiência: foram 10,1 milhões de espectadores nos Estados Unidos na estreia da nova temporada.

São dois sucessos distintos, que não têm nada relação um com o outro, certo? Certo, mas isso não quer dizer que ambos não possam se unir… É o que o canal do YouTube Flowtime fez: pegou a canção Despacito e recheou com uma letra cheia de referências e personagens do seriado. Jon Snow, Daenerys Targaryen, Cersei e Tyrion Lannister e até Hodor aparecem na paródia, batizada de El Tronito!