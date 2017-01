Conheça Ami Han, a primeira super heroína coreana da Marvel

Para tentar alcançar o público oriental, principalmente os coreanos, a Marvel parece começar a dar mais espaço para Ami Han, a primeira personagem coreana da Casa das Ideias. Recentemente, ela apareceu em um dos capítulos de Marvel’s Civil War II – Choosing Sides, em que toda a ação acontece em Seul. Essa, porém, não foi a primeira aparição da heroína.

Ami Han, que possui o codinome de super-heroína de White Fox, fez uma participação no webtoon coreano autônomo Avengers: Electric Rain, em outubro de 2014. Para criar a personagem, os roteiristas buscaram a história, aparência e codinome da personagem no mito da raposa de nove caudas, um ser com a capacidade de mudar sua forma e aparência. Em analogia ao mito de sua origem, Ami Han usa suas garras, mimetismo, poderes divinos, hipnose e manipulação induzida por voz. Foto: Divulgação