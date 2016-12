Confira as principais estreias do cinema em 2017

O ano está acabando (eu ouvi um amém?!) e, agora, já é hora da gente olhar para o quem por aí nos cinemas mundiais em 2017. Adaptações e sequências de grandes sucessos são a grande maioria dos lançamentos, mas alguns filmes inéditos prometem agitar a programação. Além disso, a “batalha” entre DC Comics e Marvel vai continuar, com o lançamento de “Mulher Maravilha” e “Liga da Justiça”, pela Warner, e de “Guardiões da Galáxia Vol.2”, “Thor: Ragnarok”, “Homem-Aranha: De Volta Para Casa” (todos pela Marvel Studios) e “Logan”, pela Fox. Além disso, dezembro marca o lançamento do oitavo episódio da saga “Star Wars”. Confira:

JANEIRO:

Assassin’s Creed (12/01)

xXx: Reativado (19/01)

Resident Evil: Capítulo Final (26/01) Foto: Divulgação

FEVEREIRO:

Chamados (02/02)

LEGO Batman: O Filme (09/02)

John Wick: Um Novo Dia Para Matar (09/02)

Trainspotting 2 (16/02)

MARÇO:

Logan (02/03)

Kong: A Ilha da Caveira (09/03)

A Bela e a Fera (16/03)

Power Rangers (23/03)

Vigilante do Amanhã – Ghost in the Shell (30/03) Foto: Divulgação

ABRIL:

Velozes e Furiosos 8 (13/04)

Guardiões da Galáxia Vol.2 (27/04) Foto: Divulgação

MAIO:

Alien: Covenant (11/05)

Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar (25/05)

JUNHO:

Mulher Maravilha (01/06)

A Múmia (08/06) Foto: Divulgação

JULHO:

Homem-Aranha: De Volta Para Casa (06/07)

Planeta dos Macacos: A Guerra (13/07)

Dunkirk (20/07)

A Torre Negra (27/07) Foto: Divulgação

AGOSTO:

Valerian e a Cidade dos Mil Planetas (sem dia definido)

Annabelle 2 (17/08)

SETEMBRO:

It – Uma Obra-Prima do Medo (07/09)

OUTUBRO:

Kingsman: The Golden Circle (05/10)

Blade Runner 2049 (05/10)

NOVEMBRO:

Thor: Ragnarok (02/11)

Liga da Justiça (16/11)

Coco (22/11) Foto: Divulgação

DEZEMBRO:

Star Wars: Episódio VIII (14/12)