Confira a primeira imagem de ‘Coco’, nova animação da Pixar

Foto: Divulgação

A Entertainment Weekly divulgou a primeira imagem oficial de “Coco”, a nova animação da Pixar que deve estrear em 22 de novembro de 2017. Na imagem, vemos o protagonista da história segurando um violão. De acordo com a Pixar, o filme vai se passar no feriado do Dia de los Muertos, data muito famosa e importante no México, e será o primeiro musical do estúdio.

Coco é protagonizado por Miguel Rivera (Anthony Gonzalez), um menino de 12 anos que quer ser músico. Entretanto, ele vem de uma família de sapateiros que odeia música pois, segundo a tradição da família, o bisavô de Miguel abandonou sua esposa Imelda (Renée Victor) para seguir seus sonhos no mundo musical e isso amaldiçoou a família.

Miguel, entretanto, ama música e é inspirado pelo cantor Ernesto de la Cruz (Benjamin Bratt), que já morreu. Quando o garoto faz esforços para imitar o astro, acaba desencadeando uma série de eventos que o leva até a Terra dos Mortos, que apesar do nome, é um submundo lindo onde o rapaz encontrará as almas de seus familiares, incluindo Imelda. Junto com o esqueleto Hector (Gael Garcia Bernal), Miguel deve encontrar De la Cruz, convencer sua família de que música é algo bom, e voltar para a Terra dos Vivos antes que o tempo acabe.