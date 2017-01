Começam as filmagens do reboot de ‘Tomb Raider’ no cinema

Foto: Divulgação

As filmagens do reboot da franquia “Tomb Raider” no cinema já começaram. A informação foi confirmada pelo ator Walton Goggins (“Os Oito Odiados”, “American Ultra”), pelo Instagram. Ele postou uma foto do roteiro da produção, ao lado de um chapéu de explorador. Botos apontavam que Goggins vinha sendo cotado nas últimas semanas para viver o vilão do filme – o que, agora, acaba de ser confirmado. “2017… dia 3… e eu estou prestes a explorar uma tumba”, escreveu ele.

Goggins vai ser o principal adversário de Lara Croft, que no reboot será vivida por Alicia Vikander (“Ex Machina”, “Jason Bourne”). A história mostrará uma versão mais jovem da heroína, apresentada no game lançado em 2013 para Playstation 3 e Xbox 360. A história do jogo ocorre em Yamatai, uma ilha onde a protagonista e os seus amigos naufragaram. No local, ela precisa sobreviver à diversos perigos enquanto descobre que o local é usado por um grupo que quer ressuscitar uma divindade.

Não se sabe, no entanto, se o filme vai usar o enredo do game ou se trará uma história inédita. O norueguês Roar Uthaug será o diretor. Geneva Robertson-Dworet (“Transformers: The Last Knight”) assina o roteiro. A estreia do longa está marcada para 16 de março de 2018.