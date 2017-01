Chucky, o Brinquedo Assassino, vai voltar aos cinemas em 2017

Foto: Divulgação

Uma das franquias mais famosas e adoradas do “cinemão trash” dos anos 1990 vai voltar com tudo em 2017! Chucky, o famoso brinquedo assassino, vai ganhar um novo longa. Chamado de “Cult of Chucky” (Culto a Chucky, em tradução livre), esse será o sétimo filme do personagem. O longa ganhou um teaser que anuncia o começo de sua produção:

As filmagens devem começar ainda em janeiro, no Canadá. Na história, Nica Pierce (Fiona Dourif) está internada em um hospício para criminosos insanos. Ela foi erroneamente convencida de que ela, e não Chucky, matou sua família inteira. Porém, quando seu terapeuta começa a usar um boneco Good Guy para as sessões, uma série de assassinatos começa a acontecer e Nica percebe que ela pode não ser tão louca assim.

Andy Barclay (Alex Vincent), que encarou Chucky anteriormente, vai ao auxílio de Nica, mas precisará enfrentar a noiva de longa data dele, que fará de tudo para ajudar o boneco assassino. O lançamento acontece ainda em 2017 direto em Blu-ray, DVD e formato digital.