‘Cavaleiros do Zodíaco’ terá série exclusiva no Netflix

O Cavaleiros do Zodíaco (Saint Seiya), um dos animes mais queridos pelos brasileiros, vai ganhar uma série inédita e exclusiva no Netflix. O novo seriado, chamado de Knights of The Zodiac, terá 12 episódios de 30 minutos e será escrito por Eugene Son, de Avengers: Secret Wars. A ideia da produção é modernizar e atualizar a história e o visual dos personagens, criados por Masami Kurumada. Veja o primeiro pôster do desenho: Foto: Divulgação

O anúncio do novo seriado foi feito durante um evento em Tóquio, onde a Netflix revelou seu novo catálogo de animes para a próxima temporada. O estilo gráfico da série, de acordo com o anúncio, será todo em computação gráfica e a estreia ainda não está definida.

LEIA TAMBÉM: Cineclube Estação exibe 'As Aventuras de Tintim' nesta terça-feira