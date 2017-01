Carrie Fisher fez uma participação especial em ‘Dishonored’

Foto: Divulgação

A atriz Carrie Fisher, que viveu a eterna Leia Organa nos filmes da saga “Star Wars” e morreu na semana passada depois de uma parada cardíaca, aos 60 anos, fez uma participação especial (e secreta) no game “Dishonored“, da Arkane Software. Fisher dublou uma oficial de propaganda cujas falas só podiam ser ouvidas dependendo da forma com a qual o jogador fazia suas escolhas no game.

A atriz só aparece no jogo se você matar um oficial de propaganda na Dunwall Tower durante a missão “Return to the Tower.” Caso você faça isso, a personagem de Fisher é chamada para substituí-lo e o jogador passa a ouvir sua voz nas horas seguintes. Se você já zerou o game e não fez essa ação, não ouviu a voz da Princesa Leia durante o jogo.

Harvey Smith, diretor de Dishonored, falou em seu perfil no Twitter sobre a participação de Fisher no jogo. “É uma coisa pequena, mas Carrie Fisher foi graciosa, divertida e aberta criativamente quando trabalhamos com ela para um pequeno papel em Dishonored. RIP”. Carrie Fisher também emprestou sua voz para “LEGO Star Wars: O Despertar da Força”.