Campus Party Brasil terá espaço gratuito e aberto ao público

Foto: Divulgação

A décima edição da Campus Party Brasil, que acontece de 31 de janeiro a 5 de fevereiro, em São Paulo, vai contar com um espaço gratuito e aberto ao público para não deixar ninguém de fora de um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. Segundo os organizadores, diversas atrações estão previstas para a área, chamada de “Open Campus”, que vai funcionar entre os dias 1 e 4 de fevereiro, das 10h às 20h.

Quem visitar o espaço poderá interagir com 14 simuladores, acompanhar a famosa Batalha dos Robôs, assistir ao primeiro Campeonato Brasileiro de Drones para profissionais, além de conhecer protótipos de trabalhos acadêmicos e startups com ideias inovadoras. Para ter acesso ao Open Campus, basta realizar um rápido cadastro com nome, e-mail e RG no próprio local do evento.

“A área da Open Campus é um espaço que sempre dedicamos muita atenção. Esse ano, quando completamos 10 anos, não poderia ser diferente. Por isso, reservamos para o espaço a volta da Batalha de Robôs, muito querida pelos campuseiros, e como grande novidade teremos o 1º Campeonato Brasileiro de Drones. Estamos muito felizes e esperamos que o público se divirta e tenha o gostinho do que é participar de uma Campus Party”, explica Tonico Novaes, diretor geral da Campus Party Brasil.

Confira abaixo as principais atividades da área:

1º CAMPEONATO BRASILEIRO DE DRONES BY TELEBRÁS

Com uma pista especialmente preparada e separada, a CPBR10 receberá o primeiro campeonato brasileiro de drones que contará com a presença de pilotos profissionais. Além disso, nos horários que não estiver ocorrendo o campeonato, aqueles que já tem alguma noção de pilotagem de drones poderão testar suas habilidades nessa mesma pista.

SUBMARINO ULTIMATE ROBOT COMBAT!

A tradicional Batalha de Robôs está de volta à Campus Party. Quem estava com saudades de ver os robôs se destruindo, pode preparar a garganta para torcer e gritar muito acompanhando essa disputa nada sangrenta.

SIMULADORES

Com objetivo de proporcionar ao público uma experiência cada vez mais próximas da realidade, todos os anos os simuladores são uma atração a parte dentro da Campus. Este ano serão 14 opções, incluindo algumas de realidade virtual – a nova queridinha do setor tecnológico. Entre os destaques, estão os de Asa Delta e Carinho de Rolimã com óculos de Realidade Virtual 3D, e um simulador de combate aéreo – além de diversos outros aeronáuticos e automobilísticos.

STARTUP & MAKERS

Em sua 4ª edição, o programa de incentivo ao empreendedorismo da Campus Party que já ajudou mais de 600 startups se tornou uma plataforma para empresas com potencial de crescimento. Com seu modelo único que reúne networking, interação, conhecimento e possibilidade de contato com empresas e investidores, o programa selecionou 160 startups em dois estágios: Early Stage (embrionária) e Growth Stage (mais avançada). Integrado à Open Campus, é uma ótima oportunidade para conhecer as ideias e tecnologias que podem muito em breve fazer parte do nosso dia a dia além de acompanhar palestras sobre empreendedorismo.

CAMPUS FUTURE

Mostra de projetos acadêmicos desenvolvidos nas salas de aula por alunos de graduação, recém-formados e em centro de pesquisas de todo o Brasil. De forma interativa, os visitantes se divertirem com as “engenhocas” e experimentem os protótipos criados pelos estudantes.

ESPAÇO FAZEDORES

Nesse espaço serão realizadas dezenas de oficinas com o objetivo de promover a cultura maker no Brasil. Serão realizadas oficinas de solda, marcenaria, entre outros, com o objetivo de mostrar aos visitantes o que significa colocar a mão na massa, aprendendo e se divertindo muito no processo.

PROJEÇÕES

VJ Spetto, da United VJs, foi responsável pela coordenação técnica e produção de conteúdo do Videomapping da Cerimônia de Abertura das Olímpiadas 2016 e estará na área Open Campus da CPBR10 mostrando seu trabalho em projeções espetaculares.

EXPOSITORES

Os parceiros e patrocinadores da Campus Party 2017 também irão proporcionar diversas atividades para os visitantes interagirem da Open Campus. Haverá oficina de arte geek, EscapeRoom, lançamento e demonstração de produtos, ações de gamificação, distribuição de brindes, presenças de webcelebridades e muito mais.

Para mais informações, acesse http://brasil.campus-party.org/open-campus