Artistas lamentam a morte de Carrie Fisher: ‘única’

A morte de Carrie Fisher, a eterna Princesa Leia da franquia Star Wars, causou comoção na internet. Famosos e anônimos usaram as redes sociais para lamentar a partida da atriz, que sofreu uma parada cardíaca na última sexta-feira (23) e estava internada num hospital de Los Angeles desde então. Mark Hamill, que vive o personagem Luke Skywalker na saga e Harrison Ford, que deu vida à Han Solo divulgaram notas falando da tristeza desse momento.

“Carrie desempenhou um papel crucial na minha vida profissional e pessoal, e ambas estarão muito mais vazias a partir de agora. Sou grato por todas as risadas, toda a sabedoria e toda a bondade que minha amada irmã espacial me proporcionou ao longo dos anos. Obrigado, Carrie, eu te amo”, disse Hamill. Já Ford disse que “Carrie era única… brilhante, original. Engraçada e emocionalmente corajosa. Ela viveu sua vida bravamente. Todos vamos sentir sua falta”.

LEIA TAMBÉM: Alibaba fecha acordo com empresa de Spielberg

No Twitter, vários artistas ligados ou não à saga Star Wars lamentaram a morte de Carrie Fisher. Daisy Ridley, que viveu a personagem Rey em “O Despertar da Força”, sétimo episódio da franquia, disse que essa foi uma perda monumental e que é horrível dizer adeus. Já Billy Dee Williams, que deu vida a Lando Calrissian nos filmes clássicos, afirmou que “a Força está sombria” após a partida da atriz.

Daisy Ridley – Rey

LEIA TAMBÉM: A escala humana numa mostra que discute a vida nas cidades

"Devastated at this monumental loss. How lucky we all are to have known her, and how awful that we have to say goodbye." -Daisy 💙 pic.twitter.com/XEXH9Fz3Za — Daisy Ridley❄️ (@_DaisyRidley_) 27 de dezembro de 2016

Mark Hamill – Luke Skywalker

Peter Mayhew – Chewbacca

There are no words for this loss. Carrie was the brightest light in every room she entered. I will miss her dearly. pic.twitter.com/GgIeYGeMt9 — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 27 de dezembro de 2016

John Boyega – Finn

My heart is heavy but I'm grateful that I got to know her. I'll cherish the memories, conversations and her consistent support. Rest well ❤️ pic.twitter.com/SkPiRgGf03 — John Boyega (@JohnBoyega) 28 de dezembro de 2016

Billy De Williams – Lando Calrissian

I'm deeply saddened at the news of Carrie's passing. She was a dear friend, whom I greatly respected and admired. The force is dark today! — Billy Dee Williams (@realbdw) 27 de dezembro de 2016

Chris Evans