Artista une ‘Star Wars’ e ‘Alien’ em ilustrações incíveis

O espanhol Guillem H. Pongiluppi, artista que já atuou inclusive em filmes como “Warcraft” fez uma série de ilustrações reunindo duas das sagas mais adoradas do cinema: Star Wars e Alien. As imagens mostram Darth Vader e os Stormtroppers enfrentando dezenas de alienígenas, em clima de guerra total. O artista postou as imagens em seu perfil no Facebook. Confira as incríveis ilustrações: Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação