‘Operação Big Hero – A Série’ será exibida no SBT

Depois do sucesso do filme nos cinemas, chega agora à telinha Operação Big Hero – A Série, que será exibida neste sábado, 24, às 11h30, o SBT.

O episódio especial, com duração de 44 minutos entra na programação do Mundo Disney, e conta as aventuras do jovem Hiro, um pequeno gênio, e Baymax, seu amigo, que é um robô de última geração.

Completando a turminha, o todo organizado Wasabi, a especialista em química Honey Lemon, a rapidinha Go Go Tomago e o fã de quadrinhos Fred. Juntos, formam a lendária equipe de super-heróis Operação Big Hero.

Como novo prodígio do Instituto de Tecnologia de San Fransokyo, Hiro agora deve enfrentar uma série de desafios acadêmicos e sociais.