Samsung lança notebooks e produtos para casa conectada

Foto: divulgação

A apresentação da fabricante sul-coreana Samsung na CES, maior evento de tecnologia do mundo que aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 5 e 8 de janeiro, teve um tom diferente em comparação com edições anteriores. Primeira apresentação da empresa após a polêmica envolvendo o Galaxy Note 7, ficou em evidência os poucos lançamentos e o constrangimento envolvendo as explosões do smartphone.

“2016 foi um ano desafiador para a Samsung”, afirmou o presidente da Samsung América, Tim Baxter, antes de apresentar as novas linhas de produtos. Entre televisores de pontos quânticos, geladeiras conectadas e máquinas de lavar com dois compartimentos, o que mais chamou a atenção foram quatro novos notebooks – dois Chromebooks, um computador específico para games, e outro da linha Samsung Notebook.

Chamados de Samsung Chrome Plus e Pro, os dois Chromebooks possuem sistema operacional Chrome OS, do Google, e são voltados para a produtividade: contam com telas dobráveis e uma caneta stylus, para facilitar a escrita direta na tela sensível ao toque do computador. O que mais chama a atenção, porém, é a capacidade de rodar qualquer aplicativo ou jogo da Google Play – algo que já era prometido há anos para os Chromebooks.

Ainda não há data e lançamento para os dois aparelhos e não há confirmação se eles serão vendidos no Brasil. O preço inicial da versão Plus, anunciado no lançamento, é de US$ 449.

Além dos dois Chromebooks, a Samsung chamou a atenção ao lançar um notebook específico para games, o Odyssey. Com um belo visual, o aparelho está disponível em telas de 17,3 ou 15,6 polegadas e conta com um sistema de resfriamento especial para impedir que o computador superaqueça durante algum jogo. A data de lançamento e o preço, porém, não foram reveladas.

Por último, foi lançado o Samsung Notebook 9. Com tela de 15,6 polegadas e resolução Full HD, o dispositivo conta com processador Core i7 de sétima geração. O preço, porém, é salgado: pode ser encontrado por US$ 1,4 mil (o equivalente a R$ 4,5 mil) na loja oficial da fabricante sul-coreana.

Foto: divulgação

Além dos computadores, a empresa apostou em uma série de produtos para a casa. O de principal destaque foi a já anunciada linha de televisores de pontos quânticos – a QLED. Com um painel reformulado e mais potente, a TV consegue se adaptar a qualquer iluminação, seja a luz do sol entrando pela janela da sala ou a iluminação artificial do quarto.

“Nós queremos desenvolver uma tecnologia que permita uma boa experiência do usuário com o televisor”, afirmou o vice-presidente da Samsung para televisores, Won-Jin Lee. “As TVs de pontos quânticos são a grande inovação para este segmento”. Ainda não há um preço definido para o aparelho, que começará a ser vendido em fevereiro nos Estados Unidos.

Indo para a lavanderia, a empresa também apresentou as lavadoras e secadoras “dois em um”, chamadas FlexWash e FlexDry. Com elas, é possível secar e lavar roupas em dois compartimentos diferentes, separando as peças por cor, tamanho e tecido. Quando tudo estiver pronto, um aviso é enviado para o celular de alguns dos moradores. Ainda não há preço ou data de lançamento definido

Já na cozinha, a fabricante voltou a apostar em geladeiras conectadas: a Family Hub será expandida de um para quatro modelos. Todos eles com acesso à internet e com uma tela na porta do refrigerador mostrando o que tem dentro do dispositivo ou até dando dica de receitas para fazer com os ingredientes disponíveis.