Blackberry vai lançar smartphone com teclado físico

Se você sente saudades dos teclados físicos dos BlackBerry no mundo dos smartphones de hoje, aí vem uma boa notícia: a fabricante chinesa TCL, que hoje detém os direitos de marca da BlackBerry, anunciou que deve lançar este ano um novo celular com Android e teclado físico.

O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa da TCL na CES 2017, feira de tecnologia que se encerrou no domingo, 8, em Las Vegas. No entanto, o que se viu nos EUA foi mais uma prévia: os detalhes do aparelho – que, segundo vazamentos, deve se chamar Mercury – só serão mesmo revelados na Mobile World Congress 2017, feira especializada em tecnologias móveis que acontece em fevereiro, em Barcelona.

Por enquanto, o que se sabe sobre o aparelho é que ele é voltado para o público corporativo, utilizando a última versão do sistema operacional Android (Nougat, ou 7.0) e com entradas USB-C. Outra novidade é que o smartphone terá leitor de impressão digital na tecla de espaço. Ainda não se sabe também quanto o aparelho vai custar – nem se ele chegará ao mercado brasileiro.