Novo videogame da Nintendo deve ter Mario Kart 8

Foto: divulgação

O Nintendo Switch, novo console da empresa japonesa de videogames, deverá contar com uma nova versão do Mario Kart 8, game lançado originalmente para o Wii U. A informação surgiu após a loja australiana EB Games colocar, acidentalmente, anúncios em seu site sobre o novo console, revelando que o game do encanador bigodudo deverá ser reformulado para o novo videogame.

Sem muitas informações, a capa do Mario Kart 8 mostra o jogo remodelado e adaptado ao novo console da Nintendo. Além disso, a capa do game mostra que a versão contará com 24 novas pistas e 10 novos personagens.

A loja listava ainda, como games disponíveis para o Nintendo Switch, uma versão especial do game Elder Scorlls V: Skyrim e ainda The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

A Nintendo não confirmou as informações vazadas pela loja de games australiana.

Console

O Nintendo Switch foi apresentando pela companhia em 2016 e é um híbrido de console com game portátil. De acordo com a Nintendo, ele será lançado mundialmente em março deste ano. No entanto, ainda não há previsão de quando o novo console ficará disponível no Brasil.