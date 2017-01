Estúdio brasileiro anuncia Galaxy of Pen and Paper

O estúdio brasiliense Behold anunciou seu mais novo jogo: Galaxy of Pen and Paper. Previsto para chegar aos computadores em 2017, o game é uma espécie de sucessor de Knights of Pen and Paper, lançado pelos brasileiros em 2013 para dispositivos móveis e para PC. Knights of Pen and Paper foi um dos primeiros títulos brasileiros a ultrapassar a marca de 1 milhão de cópias vendidas em todo o mundo.

Assim como em Knights of Pen and Paper, Galaxy of Pen and Paper é um jogo que leva o ambiente dos role playing games (RPGs, na sigla em inglês) para o mundo dos videogames — simulando no ambiente virtual um estilo de jogo consagrado por nomes como Dungeons and Dragons e GURPS.

LEIA TAMBÉM: Super Mario Run exigirá conexão constante com a web

O visual dos dois jogos também será parecido: mais uma vez, a Behold optou por criar um game pixelizado, digno dos jogos do início dos anos 1990. O humor dos textos dos jogos da empresa também deve estar de volta – em Knights of Pen and Paper, apareciam personagens irreverentes inspirados em criaturas do folclore e da cultura pop.

A diferença aqui é a ambientação: Knights of Pen and Paper era situado na era medieval, enquanto Galaxy of Pen and Paper é um jogo de ficção científica.

Galaxy of Pen and Paper ainda não tem preço definido, mas chega para Windows PC, Mac e Linux em 2017. Os fãs da Behold, porém, já esperavam o anúncio do game há algum tempo: na cena final de Chroma Squad, último título da empresa, datado de 2015, havia um easter egg dizendo que o estúdio queria agora fazer um jogo de ficção científica.

Disponível hoje apenas para PCs, Chroma Squad também vai ganhar uma nova versão em 2017: há alguns meses, a Behold anunciou uma parceria com a Bandai-Namco para publicar o jogo – que é inspirado em séries como Power Rangers – no PlayStation 4 e no Xbox One.