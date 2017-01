Como mudar sua senha ou excluir sua conta do Yahoo

O Yahoo revelou que sofreu um novo ataque aos dados de seus usuários: segundo a empresa, a invasão realizada em 2013 afetou as contas de mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Para se proteger dos riscos, o Link preparou este tutorial: nele, você vai aprender como mudar a sua senha do Yahoo, bem como excluir sua conta – caso você se sinta inseguro ou não utilize mais seu email antigo

MUDANÇA DE SENHA

Há dois jeitos de mudar a sua senha: caso você não lembre o código que utilizava para acessar sua conta, o melhor a fazer é redefinir sua palavra-passe. Para isso, você deve acessar o site da empresa e buscar pelo Auxiliar de Login. Nele, você pode inserir seu email do Yahoo, um número de celular vinculado à conta ou, se for o caso, um número de telefone ou email que estavam configurados para recuperar sua conta.

Depois que você inserir suas informações, o Yahoo vai encaminhar uma mensagem para seu email ou telefone com uma nova senha, ou um link para escolher uma nova palavra-passe. A partir disso, você pode escolher a senha que quiser.

Se você lembra a sua senha, o primeiro passo é conseguir entrar em sua conta. Depois que isso acontecer, busque pela área de Informações da conta do Yahoo. Após esse passo, acesse o menu de Segurança da Conta e clique em “Alterar senha”. Nela, você deve inserir sua senha antiga e depois uma nova senha. Uma tela de confirmação é o passo seguinte, e basta clicar em Continuar seguidamente para finalizar.

COMO FAZER UMA SENHA SEGURA?

– Uma boa senha deve ser longa, e ter pelo menos oito caracteres

– Tente aumentar a complexidade de sua senha misturando letras maiúsculas e minúsculas, pontuação, símbolos e números. Quanto mais variedade, melhor.

– Mude suas senhas regularmente. Uma boa meta é trocar tudo de três em três meses.

– Não use a mesma senha para vários serviços: hackers podem roubar senhas de sites inseguros e tentarem utilizá-las em sistemas melhor protegidos.

– Evite usar abreviações e caracteres em sequência e também informações pessoais que podem ser adivinhadas (como nome, aniversário ou passaporte).

Outra boa saída é usar um software que gerencia suas senhas automaticamente – há aplicativos para iOS e Android que fazem isso de forma gratuita, com o Kaspersky Password Manager ou o Last Pass.

Excluir sua conta

Se você por outro lado só lembrou que tinha uma conta no Yahoo ao ler a notícia do vazamento dos dados e decidiu que o melhor a fazer é deletá-la, aqui vão os passos a serem seguidos. Para deletar sua conta, antes de tudo, é preciso ter a sua senha em mãos – se você não fez isso, siga os passos anteriores logo acima. É importante lembrar que, uma vez deletada, você não poderá ter acesso a nenhum arquivo da sua conta Yahoo. (Caso você queira voltar a usar o Yahoo, será possível apenas ter uma nova conta).

Com todas as informações importantes em mãos, você pode acessar a página de “Encerrar sua conta” do Yahoo. Após entrar em sua conta, você precisará ler um documento mostrando o que acontece depois que seu login no Yahoo for deletado. Depois de ler, confirme sua senha e clique em “Encerre esta conta”. Pronto, você conseguiu deletar sua conta do Yahoo. Bruno Capelas_Agência Estado