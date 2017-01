Amazon lança concorrente para Netflix no Brasil

A gigante do comércio eletrônico Amazon anunciou o lançamento do serviço de streaming de vídeo Amazon Prime Video no Brasil e em outros 200 países e territórios. Até agora, a plataforma estava disponível em apenas cinco países, entre eles Estados Unidos e Alemanha. Com a ofensiva global e investimentos na produção de filmes e séries de TV próprios, a empresa atinge em cheio a estratégia do Netflix, o principal serviço do tipo no mundo, com quase 90 milhões de usuários.

No Brasil, o serviço de streaming da Amazon chega com preço promocional de US$ 2,99 – após seis meses, a mensalidade sobe para US$ 5,99. O valor será cobrado em dólar e apenas quem têm cartão de crédito internacional poderá aderir ao Prime Video no País. O valor será cobrado como se fosse uma compra no exterior e, sobre ele, incidirá cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). O preço é agressivo em relação ao Netflix, que tem mensalidade a partir de R$ 19,90.

O serviço não é cobrado em todos os países, já que é oferecido pela empresa como parte do pacote de benefícios Amazon Prime, que inclui frete mais rápido e descontos especiais. “O que é realmente emocionante é que estamos apenas começando”, disse o vice-presidente internacional do Prime Video, Tim Leslie, em comunicado.

A expansão internacional do Prime Video acontece quase um ano após o Netflix anunciar sua expansão global, com o lançamento do serviço em mais de 130 países. “A Amazon é uma das poucas empresas a ter força para competir diretamente com o Netflix”, diz o analista da consultoria Nielsen, José Calazans.

A Amazon guarda segredo sobre o tamanho do Prime Video: a empresa não divulga o número de usuários do serviço. A consultoria norte-americana eMarketer estimou em outubro que o número de assinantes da plataforma de vídeo sob demanda já tenha superado os 76 milhões e deve crescer sua base em 16,5% até o final do ano. Com a expansão global, o número deve aumentar ainda mais.

Produção

Para se diferenciarem das concorrentes, as principais empresas de streaming de vídeo têm investido pesado na produção de filmes, séries de TV e documentários originais. Nesse quesito, o Netflix também aparece na frente e, quase que diariamente, novas produções entram no catálogo – a série de TV 3%, produzida no Brasil, estreou na plataforma no final de novembro.

Segundo o Netflix, somente em 2016, o investimento da empresa em novos produtos chegou a US$ 5 bilhões. Para o próximo ano, a previsão da empresa é de que a cifra aumente para US$ 6 bilhões. Já a Amazon não divulga seus investimentos: segundo estimativa do Boston Consulting Group, a empresa pode ter investido pelo menos US$ 3,2 bilhões ao longo deste ano.

“O conteúdo é rei”, diz Luis Bonilauri, diretor executivo da consultoria Accenture para a América Latina. “A disputa entre as empresas vai depender da oferta de filmes e séries.” No Brasil, segundo Bonilauri, pensar em conteúdo local também fará diferença nessa guerra. Claudia Tozetto e Matheus Mans_Agência Estado