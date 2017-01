Traça: como eliminar esse inimigo oculto?

Você sabia que traças e carunchos são larvas de mariposas? Essas pragas modernas existem há cerca de 300 milhões de anos e agem sorrateiras, nos cantinhos escuros de casa, dos armários, das caixas… e dão muita dor de cabeça. As que mais causam danos domésticos são as conhecidas como traças de roupas ou de livros e carunchos (comum nos alimentos). E se você pretende preservar algum documento importante ou salvar a despensa de casa, é preciso ficar alerta e agir imediatamente.

O especialista em controle de pragas, Francisco Antonio Theodoro Neto, ensina técnicas caseiras para combater as traças domésticas. Vale lembrar que, em infestações muito severas – mesmo depois de tudo limpo, o bicho insiste em aparecer –, o indicado é contratar uma empresa controladora de pragas.

Consultoria: Osaka Controle de Pragas

Essa espécie é popularmente conhecida como caruncho de farinha de trigo

Esse tipo de caruncho gosta de procriar no café e nos grãos, como feijão e milho

Traça de alimentos

Também conhecida como caruncho, pode ser encontrada em duas espécies na natureza: praga primária e praga secundária. O primeiro grupo é formado por pequenos besouros (de diferentes formatos e tamanhos) que se alimentam de feijão, arroz, milho, macarrão, farinhas, ração, etc.

O segundo grupo são larvas de mariposas que se desenvolvem no interior dos grãos e sementes. Seu ciclo de vida tem início em março e vai até o mês de outubro, quando as mariposas sobrevoam os alimentos e depositam seus ovos nas embalagens de produtos armazenados, principalmente, em armazéns e supermercados.

“Quando há suspeita de contaminação, o alimento deve ser totalmente descartado, pois é impróprio ao consumo humano. Em casa, é aconselhável armazenar os produtos alimentícios em potes fechados”, recomenda Francisco Theodoro. Acontece que uma única embalagem carregando ovos, larvas ou carunchos, é capaz de contaminar toda a despensa. Então, cuidado!

Dicas para evitar traças

1 – Mantenha o ambiente limpo, arejado e livre de umidade;

2 – A limpeza pode ser feita com água e vinagre de vinho branco;

3 – Saquinhos de cravos, pimenta-do-reino, folhas de louro e cânfora nos armários afastam as traças;

4 – Sacuda guardanapos e toalhas, porque o atrito destrói os ovos, assim como a luz e o calor;

5 – Inspecione caixas de papelão. Elas são vetores de contaminação por traças;

6 – Elimine pontos de umidade e vazamentos;

7 – Não acumule papéis, jornais e revistas.