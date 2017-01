Rosbife: da Inglaterra para o seu prato

A palavra rosbife vem do inglês “roast bife” que quer dizer carne assada. “Nascido” na Inglaterra, caiu no gosto do brasileiro e hoje tem ganhado espaço entre a galera fitness e light por fazer parte do rol das carnes magras entre as peças bovinas: suas finas fatias provêm do filé mignon, lagarto e patinho. Mas pode ser encontrado em derivações de contrafilé e carne suína.

O rosbife tem aparência rosada – possui a parte externa bem assada e o meio ao ponto – e é sempre cortado em fatias fininhas. Pode aparecer como recheio de lanches, aperitivo ou prato principal. Muitas vezes a carne é assada sem tempero e, por isso, sempre acompanha um molho salgado ou agridoce; mas não é raro encontrar receitas que sugerem uso de condimentos (alho, cebola e pimenta) e ervas finas ou ainda uma marinada na manteiga.

Conta a história que o rosbife surgiu em um domingo. Como não tinham forno em casa, os ingleses levavam suas carnes para assar no forno da padaria, no caminho para a igreja. O tempo de duração da missa/culto era o tempo de assar a carne. Em casa, a peça era cortada e condimentada. Foto: Divulgação

Antepasto de rosbife

Ingredientes

• 150g de rosbife

• 1 cebola média picada

• Azeite

• ½ pimentão vermelho picado

• 1 colher (sopa) de páprica picante

Modo de preparo

Refogue a cebola com um fio de azeite, em fogo médio. Adicione o pimentão e deixe refogar bem até ficar bem macio. Misture o rosbife cortado em fatias e a páprica; mexa bem. Sirva com pãezinhos.

DICA. Você pode fazer lanchinhos, bruschettas (como na foto) ou ainda servir a carne com legumes cozidos. Fica uma delícia!

Fonte: Na Minha Panela (site)

Foto: Divulgação

Carpaccio de rosbife de filé mignon com chips de batata-doce

Ingredientes

• 1 peça de filé mignon limpa

• 1 batata-doce

• Sal a gosto

• Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Tempere o filé mignon com sal e pimenta; sele a peça em uma frigideira bem quente com azeite, procure dourar todos os lados da carne. Fatie a batata doce em lâminas bem finas e frite-as em óleo quente. Depois de prontas coloque uma pitada de sal. Fatie o filé o mais fino que puder, e coloque as fatias no prato de forma que elas se sobreponham. Espalhe as batatas por cima, e sua entrada está pronta!

FONTE: Chef Rodrigo Einsfeld_Barê Foto: Divulgação

Rosbife tradicional

Ingredientes

• 1,2 kg de filé mignon (peça)

• 50ml azeite

• Sal a gosto

• Pimenta-do-reino a gosto

• 1 cabeça alho com casca

Modo de preparo

Regue a frigideira com azeite e deixe dourar a peça de todos os lados por alguns minutos. Polvilhe o sal e a pimenta a gosto. Coloque a peça na travessa, espalhe os dentes de alho e leve ao forno preaquecido a 220ºC. Deixe assar até o ponto desejado (10 a 15 minutos para malpassado, 20 a 25 minutos para ficar no ponto, 30 minutos para ficar bem passado). Sirva.

DICA. Após retirar o mignon do forno, deixe descansar 20 minutos e leve à geladeira por 1 hora. Corte a carne gelada em fatias finas. Sirva o rosbife de filé mignon com tipos variados de pães e sanduíches.

Fonte: Divino Fogão Foto: Divulgação

Salada de rosbife ao molho tailandês

Ingredientes

• 4 pés de alface mini romana

• 1 maço de coentro

• 1 kg de sobra de churrasco malpassada

Molho

• 8 colheres (sopa) de azeite

• 4 colheres (sopa) de suco de limão-taiti

• 2 colheres (sopa) de nam plá (molho tailandês fermentado de peixe) – se não encontrar, substitua por molho de soja tipo shoyu

• 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes finamente picada

• 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

Modo de preparo

Desfolhe as alfaces e higienize as folhas cuidadosamente. Seque-as e disponha-as numa saladeira. Corte a carne o mais fino que conseguir e ponha-a sobre as folhas de alface. Finalize com as folhas de coentro devidamente higienizadas. Em um bowl, misture os ingredientes do molho e, com a ajuda de um batedor (fouet), emulsione. Experimente o sal, pois tanto o nam plá quanto o shoyu (caso substitua o nam plá) são extremamente salgados e, se necessário, adicione uma pitada de sal. Derrame o molho sobre a salada e consuma imediatamente.

Fonte: Academia da Carne Foto: Divulgação

Sanduíche de rosbife de lagarto com batatas

Ingredientes

• 1 peça de lagarto de 1,5 kg

• 1 ramo de alecrim

• Sal a gosto

• 3 colheres (sopa) de azeite

• 3 xícaras (chá) de caldo de carne

• 1 pote de requeijão sabor cheddar

• 1 maço de minirrúcula

• 6 pães para sanduíche

• Suco de 1 limão

• Azeite para temperar

• Sal a gosto

• 300g de batatas cortadas em palito

• Óleo para fritar

Modo de preparo

Retire o excesso de gordura da peça de carne e esfregue o alecrim. Tempere a carne com o sal. Em uma panela grande, aqueça o azeite e doure bem a carne dos dois lados. Deixe esfriar, retire da panela, embrulhe em filme plástico e leve ao freezer até endurecer. Retire do freezer e, com uma faca bem afiada, corte a carne em fatias bem finas. Frite as batatas no óleo bem quente até ficarem douradas. Abra os pães ao meio e coloque em cada parte uma camada de requeijão, acomode as fatias de rosbife e por cima coloque folhas de rúcula. Tempere com algumas gotas de limão, um fio de azeite e sal. Feche os sanduíches e sirva com a batata frita.

DICA. Substitua o lagarto por filé mignon.

Fonte: Academia da Carne