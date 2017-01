Reinvente a rabanada!

As ceias de fim de ano são cheias de tradições. Quando o assunto é a comida que será servida aos amigos e parentes, alguns pratos não podem ficar de fora, como lentilha, romã, uvas e… rabanada, claro, também faz parte desse grupo. Sobremesa tradicional, o prato é simples, mas cativa pelo seu sabor. Criada em terras espanholas no século 15, a rabanada se reinventa a cada ano, trazendo recheios e sabores diferentes para surpreender os paladares. O caderno SABORES apresenta uma série de receitas para você que quer apostar numa sobremesa que todo mundo gosta e surpreender ao mesmo tempo.

Rabanada com sementes

Ingredientes

1½ colher (chá) de sementes de chia ou linhaça moídas

2 colheres (sopa) de farinha de trigo integral

1 xícara (chá) de leite vegetal sabor baunilha

½ filão de pão de fermentação natural amanhecido ou qualquer pão de casca grossa

1½ colher (sopa) de levedura nutricional

Óleo para borrifar

Modo de preparo

Em uma assadeira ou refratário rasos, misture a chia e a farinha. Junte o leite, aos poucos, para não ficar cheio de grumos. Reserve por 15 minutos. Corte o pão em fatias de 2,5 cm de espessura. Bata a massa e, aos poucos, junte a levedura e misture. Aqueça uma chapa ou frigideira pesada em fogo médio e borrife um pouco de óleo, para que as rabanadas não grudem. Mergulhe as fatias de pão na massa – alguns segundos de cada lado – e coloque na chapa. Frite por 1 ou 2 minutos de cada lado, até dourarem e ficarem deliciosas.

Fonte: Vegano sem frescura

Rabanada com recheio de maracujá

Ingredientes

10 fatias de pão de forma sem casca

2 ovos inteiros batidos

1 copo de leite com 2 gotas de essência de baunilha

Óleo para fritar

30 balas Butter Toffees Maracujá

1 rolo para abrir massa

1 tábua de cozinha

1 xícara de açúcar

1 colher (sopa) de canela em pó

Modo de preparo

Abra o pão de forma com o rolo até ficar bem fininho. Aqueça as balas no micro-ondas por 10 segundos e abra cada uma com o rolo. Abra o pão de fôrma com o rolo até ficar bem fininho. Recheie cada fatia de pão com 2 balas e enrole o pão com o recheio. Mergulhe no leite e depois no ovo batido. Frite em óleo quente até dourar. Deixe o óleo escorrer num prato com papel-toalha e depois passe no açúcar e canela. Sirva ainda quente.

Fonte: Arcor

Rabanada salgada

Ingredientes

3 pães tipo francês

1 xícara (chá) de leite

1/3 de xícara (chá) de requeijão cremoso de copo ou creme de leite

1 pitada de sal

1 pitada de orégano e/ou ervas de sua preferência

1 fio de azeite

2 ovos

200g de parmesão ralado (fino ou grosso)

Modo de preparo

Misture o leite, o requeijão, sal, ervas e azeite – se o leite estiver morno, fica mais fácil misturar. Em outra tigela, coloque os dois ovos e bata ligeiramente. Separe o queijo ralado e as ervas finas. Corte os pães em fatias de, aproximadamente, 2 a 3 cm de espessura. Banhe as fatias de pão na mistura de leite e depois nos ovos batidos – escorra o excesso e, por último, passe no queijo parmesão ralado. Frite em seguida. Caso você queira um prato mais saudável, pode fritar as rabanadas em uma fritadeira elétrica, cozinhando de 6 a 8 minutos a 200ºC.

Fonte: Mondial

Rabanada tradicional

Ingredientes

3 pães tipo francês amanhecidos

1 xícara (chá) de leite

1/3 de xícara (chá) de leite condensado ou 2 ½ colheres de açúcar

1 colher (chá) de essência de baunilha

2 ovos

1 xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de canela em pó

Modo de preparo

Misture o leite, o leite condensado ou o açúcar, e a essência de baunilha.

Em outra tigela, coloque os dois ovos e bata ligeiramente. Em um prato, misture o açúcar e a canela. Corte os pães em fatias de 2 a 3 cm de espessura. Passe cada fatia na mistura do leite, depois nos ovos batidos (escorra o excesso) e coloque em uma fritadeira elétrica uma ao lado da outra e programe por 8 minutos a 200ºC. Retire as rabanadas da fritadeira e passe na mistura de açúcar e canela.

DICAS. Se você prefere rabanadas mais crocantes, passe bem rapidamente na mistura do leite e deixe mais tempo na fritadeira elétrica. Você também pode adicionar à mistura do leite uma colher de sopa de conhaque, licor, raspas de laranja e/ou limão, rum e essências.

Fonte: Mondial

Rabanada recheada com doce de leite

INGREDIENTES

2 ovos

2 xícaras (chá) de leite

4 colheres (sopa) de açúcar refinado

2 colheres (sopa) de canela em pó

8 colheres (sopa) de doce de leite pastoso

16 fatias de pão para rabanada (1 cm de espessura)

Óleo, para fritar

MODO DE PREPARO. Bata os ovos com o leite. Reserve. Em uma tigela, misture o açúcar refinado e a canela em pó. Reserve. Separe 8 fatias de pão e coloque 1 colher (sopa) de doce de leite em cada fatia, cubra com as fatias restantes, formando como se fossem sanduíches e pressione com os dedos nas laterais para fechar bem. Em uma panela pequena, coloque óleo e leve ao fogo médio até aquecer. Passe as rabanadas recheadas na mistura de ovos e leite, e frite dos dois lados até dourar. Retire da panela, escorra em papel toalha e passe pela mistura de açúcar refinado e a canela. Sirva em seguida.

Fonte: Açúcar União