Para um 2017 mais doce

Panna cotta de coco com calda de romã

INGREDIENTES

Panna cotta

½ colher (chá) de gelatina

20 ml de água

1 xícara (chá) de creme de leite fresco (200ml)

1xícara (chá) de leite (200ml)

½ xícara (chá) de leite de coco (100ml)

¼ xícara (chá) de açúcar refinado

Calda de romã

1 xícara (chá) de sementes de romã

½ xicara (chá) de água (100ml)

½ xícara (chá) de açúcar refinado

Suco de ½ limão

Modo de preparo

PANNA COTTA. Em uma tigela pequena, misture a gelatina e a água e hidrate conforme instrução da embalagem. Reserve. Em uma panela, aqueça o creme de leite, o leite, o leite de coco e o açúcar, sem deixar ferver. Quando estiver quente, adicione a gelatina hidratada e misture bem. Deixe descansar por cerca de 2 minutos e despeje nos copos. Leve à geladeira por 3 horas ou até firmar. CALDA. Em uma panela, coloque as sementes de romã, a água, o açúcar e o suco de limão, mexa até misturar bem e leve ao fogo médio até obter uma calda. Retire do fogo e deixe esfriar. Sirva a panna cotta gelada acompanhada da calda de romã.

Fonte: Açúcar União

Mousse de chocolate com nozes

INGREDIENTES

Mousse de nozes

1 ½ xícara (chá) de creme de leite fresco (300 ml)

2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

1 colher (chá) de gelatina em pó sem sabor

2 colheres (sopa) de água para hidratar a gelatina

250g de chocolate branco

½ xícara (chá) de creme de leite em caixinha (100ml)

100g de nozes picadas

Mousse de chocolate

1 ½ xícara (chá) de creme de leite fresco (300ml)

2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

1 colher (chá) de gelatina em pó sem sabor

2 colheres (sopa) de água para hidratar a gelatina

250g de chocolate meio amargo

½ xícara (chá) de creme de leite em caixinha (100ml)

Para decorar

Raspas de chocolate meio amargo

Raspas de chocolate branco

Nozes

MODO DE PREPARO

MOUSSE NOZES. Bata o creme de leite com o açúcar de confeiteiro até formar um chantilly com picos firmes e reserve. Hidrate a gelatina conforme a embalagem. Reserve. Em um recipiente, coloque o chocolate branco e o creme de leite e leve ao micro-ondas para derreter. Acrescente as nozes e misture. Adicione no chantilly batido a gelatina dissolvida e fria. Junte lentamente o chantilly ao chocolate com nozes e reserve. MOUSSE CHOCOLATE. Bata o creme de leite com o açúcar de confeiteiro até formar um chantilly com picos firmes e reserve. Hidrate a gelatina conforme a embalagem. Reserve. Em um recipiente coloque o chocolate meio amargo e o creme de leite e leve ao micro-ondas para derreter. Adicione no chantilly batido a gelatina dissolvida e fria. Junte lentamente o chantilly ao chocolate e reserve. MONTAGEM. Em um refratário, alterne as camadas de mousse de nozes e mousse de chocolate, até acabarem os ingredientes. Finalize com raspas de chocolate branco, raspas de chocolate meio amargo e nozes. Leve à geladeira por 4 horas e sirva em seguida.

Fonte: Açúcar União

Semifredo

INGREDIENTES

Crocante de Amêndoas

½ xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de manteiga

½ xícara (chá) de amêndoas em lascas

Semifredo

1 ½ tablete de chocolate branco (225g)

1 caixinha de creme de leite

3 claras

½ xícara (chá) de açúcar

Montagem

300g de framboesas ou cerejas frescas sem caroço

MODO DE PREPARO

CROCANTE. Em uma panela derreta o açúcar em fogo baixo, mexendo suavemente até que esteja caramelizado. Junte a manteiga e as amêndoas e misture. Despeje sobre uma superfície de mármore untada com manteiga e deixe esfriar. Com o auxílio de uma espátula retire o crocante do mármore, coloque em um saco plástico próprio para alimentos, feche bem e passe um rolo de massa por cima, para triturar. Reserve. SEMIFREDO. Em um recipiente refratário, derreta o chocolate branco em banho-maria, acrescente o creme de leite misturando bem, e reserve. Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de 3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer, para não cozinhar. Transfira para uma batedeira, bata por 5 minutos ou até dobrar de volume e misture delicadamente com o creme de chocolate branco reservado. MONTAGEM. Adicione o crocante (reservando um pouco para decoração), as framboesas e misture delicadamente. Coloque em uma fôrma para bolo inglês (25 x 9 x 7 cm) untada com óleo e forrada com plástico-filme e alise bem. Cubra com plástico-filme e leve ao freezer por pelo menos 4 horas. No momento de servir retire do freezer, desenforme, decore com frutas e o crocante reservado.

Fonte: Nestlé

Torta guirlanda de figo e creme de nozes

INGREDIENTES

Massa

1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo peneirada

5 colheres (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de açúcar

1 gema

½ colher (sopa) de canela em pó

½ lata de creme de leite

Recheio

1 lata de leite condensado

1 medida (da lata) de leite NINHO Forti+Integral

1 colher (sopa) de amido de milho

2 gemas

1 xícara (chá) de nozes trituradas

½ lata de creme de leite

Cobertura

2 caixas de figos frescos cortados em 4 (cerca de 600g)

MODO DE PREPARO

MASSA. Em um recipiente coloque a farinha de trigo, faça uma cova no centro e coloque a manteiga, o açúcar, a gema, a canela em pó e o creme de leite. Misture com as pontas dos dedos, até que a massa solte das mãos. Deixe descansar por cerca de 30 minutos na geladeira. Com o auxílio de um rolo, abra a massa sobre uma superfície enfarinhada e forre o fundo e as laterais de uma forma de aro removível (25 cm de diâmetro). Fure o fundo com um garfo e leve para assar em forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos. Retire do forno e reserve. RECHEIO. Em uma panela misture o leite condensado, o leite Ninho, com o amido de milho dissolvido, e as gemas. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até ferver e engrossar (cerca de 10 minutos). Retire do fogo, acrescente as nozes e espere esfriar. Junte o creme de leite e leve para gelar por cerca de 1 hora. MONTAGEM. Sobre a massa já fria coloque o recheio gelado e sobre ele coloque os figos, com a parte interna voltada para cima, cobrindo toda a torta, como uma guirlanda. Leve para gelar até o momento de servir.

Fonte: Nestlé

Pavê de festa

INGREDIENTES

Creme de nozes

1 lata de leite condensado

1 lata de leite integral (use a mesma do leite condensado)

1 colher (sopa) de amido de milho

2 gemas

½ xícara (chá) de nozes trituradas

½ colher (chá) de essência de baunilha

Recheio de Abacaxi

1 colher (sopa) de açúcar

2 xícaras (chá) de abacaxi picado

10 damascos picados

Montagem

½ xícara (chá) de leite integral

2 colheres (sopa) de licor de cacau (opcional)

1 ½ caixa de biscoito tipo champanhe (225g)

Cobertura

1 lata de creme de leite (150g)

2 claras

3 colheres (sopa) de açúcar

Pêssegos frescos, abacaxi phisalis, damascos e folhinhas de hortelã, para decorar

MODO DE PREPARO

CREME DE NOZES. Em uma panela misture bem o leite condensado, o leite integral, amido de milho e as gemas e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar (cerca de 10 minutos). Retire do fogo, acrescente as nozes a baunilha e reserve. RECHEIO DE ABACAXI. Em uma panela derreta o açúcar, até ficar levemente dourado, junte o abacaxi e os damascos e deixe cozinhar até que tudo esteja macio (cerca de 15 minutos). Bata no liquidificador e reserve. MONTAGEM. Em um recipiente misture o leite integral com o licor de cacau e passe rapidamente parte dos biscoitos, acomodando-os no fundo de um refratário ou taça grande de sobremesa. Coloque metade do creme de nozes e cubra com mais biscoitos passados pela mistura de licor e leite e distribua o recheio de abacaxi. Repita a camada de biscoitos e coloque o restante do creme de nozes. Leve para gelar por pelo menos 1 hora. COBERTURA. Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de 3 minutos, tirando a panela por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer para não cozinhar. Transfira para uma batedeira e bata até dobrar de volume. Acrescente delicadamente o creme de leite. Reserve. Antes de servir o pavê decore com a cobertura e as frutas.

Fonte: Nestlé

Tazza da nonna

INGREDIENTES

1 colher (sopa) de margarina

1 barra pequena de chocolate ao leite em barra picado

1 lata de leite condensado

1 barra de chocolate meio amargo

1 colher (sopa) de mel

2 colheres (sopa) de Nutella

5 colheres (sopa) de nata

Sorvete de creme

Chocolate Bis picado

MODO DE PREPARO

BRIGADEIRO. Misture a colher de margarina, a barra pequena de chocolate ao leite e a lata de leite condensado em uma panela. Mexa até chegar ao ponto de brigadeiro (não muito duro). Para completar, acrescente duas colheres de nata. CALDA DE NUTELLA. Derreta a barra de chocolate meio amargo em banho-maria. Misture uma colher cheia de mel. Acrescente as duas colheres de Nutella e, na sequência, três colheres de nata. Mexa bem e reserve. MONTAGEM. Em uma taça, coloque o brigadeiro para cobrir o fundo. Acrescente o bis picado em cima e uma ou duas bolas de sorvete de creme. Para completar, despeje a calda de Nutella por cima.

DICA. Passe um pouco da calda de Nutella ao redor da taça, cubra com amendoim processado e coloque tubets no sorvete.

Fonte: Chef Camila Accorsi Ditzel_Osteria Donna Lena