Farofa para festas de fim de ano

Reunir a família em torno da mesa e fazer aquela farofa, literalmente. Independentemente dos ingredientes, esse prato está entre as receitas típicas da época e é essencial para deixar o assado ainda mais saboroso. À base de milho ou mandioca, com bacon e ovo ou banana e maracujá, a farofa é fácil de preparar e 100% democrática: acolhe qualquer ingrediente e usa-o ao máximo (do talo à folha, da carninha ao couro). Confira cinco receitas especiais para “farofar” neste final de ano.

Farofa úmida crocante

INGREDIENTES

1 banana da terra madura com casca

100g de cebola moída

1 cenoura com casca cortada em cubinhos pequenos

Ramas da cenoura picadinha

1 fatia de abóbora cortada em cubos pequenos

Sementes da abóbora tostadas

Casca da abóbora cortadas em tirinhas finas

1 pimenta dedo-de-moça

150g de farinha de mandioca torrada

½ maço de salsinha

Sal

Óleo

MODO DE PREPARO

Espalhe as sementes da abóbora em uma assadeira e leve ao forno médio até ficarem crocantes (cerca de 15m). Reserve. Descasque a banana da terra, corte em rodelas e grelhe em uma frigideira untada com óleo, até ficar douradinha. Reserve. Corte a casca da banana em pedaços e reserve. Em uma caçarola, refogue a cebola em óleo até dourar. Acrescente os cubinhos de abóbora, a cenoura, as cascas da banana, a casca da abóbora e a pimenta. Refogue tudo em fogo médio. Não precisa acrescentar água. Mexa até os legumes ficarem macios, mas firmes. Para completar, acrescente a rama da cenoura e refogue mais um pouco. Adicione farinha, acerte o sal e finalize com a salsinha e as sementes da abóbora torrada.

Fonte: Chef Iracema Bertoco_Centro Europeu de Curitiba

Farofa de tender

INGREDIENTES

4 colheres (sopa) de manteiga sem sal

100g de bacon em cubinhos

1 cebola grande picada

2 dentes de alho picados

½ xícara (chá) de uvas passas sem sementes

250g de tender bolinha em cubinhos

4 tomates sem sementes picados

Sal refinado a gosto

Pimenta dedo-de-moça picada (opcional)

1 xícara (chá) de azeitonas pretas picadas

1 ½ xícara (chá) de farinha de milho amarela

1 xícara (chá) de farinha de mandioca torrada

½ xícara (chá) de cheiro-verde picado

MODO DE PREPARO

Aqueça a manteiga e frite o bacon acrescentando a cebola, o alho e as passas. Junte o tender, os tomates picados, o sal, a pimenta e as azeitonas. Retire do fogo, acrescente aos poucos a mistura das farinhas e leve novamente ao fogo por mais 1 minuto. Por último coloque o cheiro-verde picado e misture.

Fonte: Qualitá

Farofa de banana

INGREDIENTES

2 ½ xícaras (chá) de farinha de mandioca torrada

2 sachês de tempero para legumes

½ xícara (chá) de óleo

1 cebola média ralada

3 bananas-nanicas cortadas em rodelas grossas

1 colher (sopa) de cebolinha picada

MODO DE PREPARO

Em uma tigela grande, misture a farinha de mandioca e o tempero para legumes. Reserve. Em uma panela média, aqueça em fogo médio o óleo e doure a cebola. Junte as bananas e refogue por mais 2 minutos. Adicione aos poucos a farinha de mandioca temperada reservada e a cebolinha e misture.

DICA. Adicione meia xícara de castanha de caju picada.

Fonte: Arisco

Farofa de carne seca e coco

Ingredientes

2 colheres (sopa) de azeite-de-dendê

300g de carne-seca cozida e desfiada

1 sachê de tempero para aves e peixes

50g de coco ralado

1 ½ xícara (chá) de farinha de mandioca torrada

MODO DE PREPARO

Em uma frigideira grande (18 cm de diâmetro), aqueça o azeite em fogo médio. Junte a carne e refogue por 3 minutos. Acrescente o tempero para aves e peixes, o coco e a farinha de mandioca. Cozinhe em fogo médio por 2 minutos, sem parar de mexer. Coloque em uma travessa e sirva quente ou fria.

Fonte: Arisco

Farofa de salsicha de peru

INGREDIENTES

3 colheres (sopa) de óleo

1 cebola pequena picada

2 tomates médios sem semente picados

100g de salsicha de peru fatiada

3 ovos batidos

2 xícaras (chá) de farinha de mandioca torrada

2 saches de tempero para legumes à base de cebola e alho

½ xícara (chá) de azeitona verde picada

2 colheres (chá) de cheiro-verde picado

MODO DE PREPARO

Em uma frigideira grande, aqueça o óleo em fogo alto e frite a cebola até dourar. Junte os tomates, a salsicha e refogue até dourar. Acrescente os ovos e misture até cozinharem. Junte a farinha de mandioca, o tempero para legumes, as azeitonas e o cheiro-verde. Mexa até aquecer.

Fonte: Arisco

Farofa de maracujá

INGREDIENTES

150g de manteiga sem sal

3 xícaras (chá) de farinha de milho flocada e amarela

3 colheres (sopa) de polpa de maracujá azedo

½ xícara (chá) de suco de maracujá concentrado

1 colher (sopa) de açúcar refinado

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

1 sache de tempero para legumes

1 colher (sopa) de cebolinha verde picada

MODO DE PREPARO

Em uma frigideira, coloque metade da manteiga e a farinha de milho. Cozinhe a farinha, mexendo sempre até que ela fique bem crocante. Reserve (não tampe). Em uma panela, coloque a polpa de maracujá, o suco concentrado e o açúcar. Leve ao fogo até ferver. Deixe ferver por cerca de 5 minutos. Retorne a frigideira com a farinha reservada ao fogo e regue a farinha, aos poucos, com a calda de maracujá (tipo escaldando), mexendo sempre para não grudar no fundo (se necessário, acrescente água). Acrescente a manteiga restante e cozinhe até que todos os ingredientes estejam bem misturados e a farofa bem crocante. Tempere com o sal, a pimenta-do-reino e o tempero para legumes. Polvilhe a cebolinha verde e sirva.

Fonte: Nestlé