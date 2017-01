Doce de mamão verde caseiro

Os doces caseiros são pratos que ficam na família, passam de geração a geração e carregam consigo lembranças da infância e dos momentos vividos ao lado da nona. Na edição de hoje o SABORES buscou uma versão criada pelo antropólogo e autor do livro “Caminhos do açúcar” Raul Lody. Você vai precisar basicamente de mamão, açúcar e cravo. “Nativo do clima tropical, o mamão é um ‘velho’ conhecido, principalmente, na mesa do café da manhã do brasileiro. Rica em nutrientes, antioxidantes, vitaminas e minerais, a fruta é conhecida por ajudar na digestão”, explicou Lody para a campanha Doce Equilíbrio.

O mamão é uma fruta típica no Brasil e pode ser consumido in natura (geralmente no desjejum), como ingrediente de salada de fruta, sucos ou vitaminas e para fazer o tradicional e saboroso doce.

Propriedades nutricionais

A POLPA. Rico em carotenóides e licopeno (substâncias que agem contra as células cancerosas, regulando a proteção de enzimas), o mamão contém ainda isotiocianatos, um composto que, comprovadamente, é um aliado no tratamento e/ou prevenção do câncer de mama, pulmão, pâncreas, cólon e de próstata.

AS FOLHAS. Estudos recentes mostraram que as folhas do mamão seco têm potencial para destruir as células cancerosas e proteger contra o câncer de fígado, pulmão, cervical, pâncreas e da mama.

Doce de mamão verde tradicional

Ingredientes

1 mamão verde médio

500g de açúcar

3 cravos

Modo de preparo

Descasque bem o mamão para que o doce não amargue. Depois, retire as sementes e as fibras internas. Rale a fruta em um ralador grosso. Em uma panela, coloque os mamões ralados, cubra com água e leve para ferver. Quando começar a ferver, retire do fogo e escorra bem água. Este processo é importante para a retirar o “leite” do mamão. Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo e aos poucos vá acrescentando o mamão ralado sem parar de mexer. É importante não parar de mexer para que o açúcar não queime. O doce estará pronto quando o mamão estiver translúcido e quase sem calda. Acrescente os cravos um pouco antes da calda terminar.

Fonte: Doce Equilíbrio