O fim de mais um ano está logo ali e os momentos de união entre familiares e amigos queridos se tornam frequentes. Existe lugar melhor para reunir pessoas especiais do que em torno da mesa? E para que todos possam saborear o Natal sem restrições, o SABORES fez uma seleção de pratos doces e salgados, sem glúten, para serem servidos àquela pessoa mais que especial.

Encontramos também um cardápio natalino específico elaborado pela chef celíaca, Carla Serrano, com mais opções de pratos e entradinhas. A consulta é gratuita (clique aqui e veja!). O trabalho tem parceria da Fenacelbra (Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil).

Cookie de nozes com chocolate sem glúten

INGREDIENTES

1 xícara (chá) de farinha de mandioca torrada

2 xícaras (chá) de amido de milho

1 xícara (chá) de açúcar

6 colheres (sopa) de nozes picadas grosseiramente

2 tabletes de margarina culinária (200g)

2 ovos

250g de chocolate meio amargo picado

Para untar

Margarina

Para decorar

Chocolate meio amargo picado

MODO DE PREPARO. Unte 2 assadeiras grandes (40 x 28 cm). Reserve. Preaqueça o forno em temperatura média (180ºC). Em uma tigela grande, misture a farinha de mandioca, o amido de milho, o açúcar e as nozes. Acrescente a margarina culinária e os ovos e misture delicadamente com as pontas dos dedos até formar uma massa homogênea. Junte o chocolate e misture. Com auxílio de 2 colheres (sopa) pegue porções de massa e coloque nas assadeiras reservadas deixando um espaço entre elas. Aperte levemente com as costas da colher e decore com o chocolate picado. Leve ao forno por 30 minutos ou até começar a dourar as bordas.

DICA. Sirva em um prato temático. A inspiração é dos cookies deixados para Papai Noel na noite de Natal

Fonte: chef Léo Carvalho_Maizena

Muffin de maçã com canela sem glúten

INGREDIENTES

1 xícara (chá) de fubá

1 xícara (chá) de amido de milho Maizena®

½ xícara (chá) de açúcar

2 colheres (chá) de canela em pó

2 ovos batidos

3 colheres (sopa) de Ades original

½ xícara (chá) de óleo

1 maçã cortada em cubos pequenos

2 colheres (chá) de fermento em pó

Para untar

Creme vegetal original

Para polvilhar

Fubá

MODO DE PREPARO. Unte e polvilhe o fubá em 12 fôrmas para muffins (5 cm x 7,5 cm). Reserve. Preaqueça o forno em temperatura média (180ºC). Em uma tigela grande, misture o fubá, o amido de milho, o açúcar e a canela. Acrescente os ovos batidos e o Ades original e misture bem. Junte o óleo e misture até ficar uma massa homogênea. Coloque a maçã picada e o fermento e misture até ficar homogêneo. Distribua a massa entre as fôrmas reservadas, enchendo somente metade delas. Leve ao forno por 25 minutos ou até que um palito, depois de espetado na massa, saia limpo. Espere amornar e sirva em seguida ou frio.

DICA. Para a maçã não escurecer depois de cortada, coloque-a em uma tigela com água e gotas de limão. No momento de acrescentar na massa, escorra bem e utilize em seguida.

Fonte: chef Léo Carvalho_Maizena

Bolo de chocolate sem glúten

INGREDIENTES

MASSA

3 gemas

1 xícara (chá) de açúcar

2 tabletes de margarina culinária (200g)

1 xícara (chá) de amido de milho Maizena®

½ xícara (chá) de fubá

1 xícara (chá) de chocolate em pó

½ xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de fermento em pó

3 claras em neve

Cobertura

½ xícara (chá) de açúcar

½ xícara (chá) de chocolate em pó

4 colheres (sopa) de leite

2 colheres (sopa) de margarina

Para polvilhar

Margarina

Açúcar

MODO DE PREPARO. Unte e polvilhe com açúcar uma fôrma de furo central média (24 cm de diâmetro). Reserve. Pré-aqueça o forno em temperatura média (180°C). MASSA. Na batedeira, junte as gemas, o açúcar, a margarina culinária e bata até obter um creme esbranquiçado. À parte, peneire juntos o amido de milho, o fubá e o chocolate em pó. Acrescente à batedeira os ingredientes peneirados, alternando com o leite. Bata até que a massa fique homogênea. Desligue a batedeira, junte o fermento e misture. Acrescente as claras em neve delicadamente. Coloque a massa na fôrma reservada e espalhe com uma colher. Leve ao forno por 35 minutos ou até que, espetando um palito, este saia limpo. Espere amornar e desenforme. COBERTURA. Em uma panela média, junte o açúcar, o chocolate em pó, o leite e a margarina. Leve ao fogo médio, mexendo ocasionalmente, até ferver e engrossar levemente (cerca de 5 minutos). Despeje a cobertura sobre o bolo e sirva em seguida.

DICA. Sempre conferir se os ingredientes não contêm traços de glúten. Leia atentamente os rótulos dos produtos. Consulte sempre o médico e/ou outro profissional da saúde para orientações específicas.

Fonte: chef Léo Carvalho_Maizena

PRATOS SALGADOS

Farofa saborosa sem glúten

INGREDIENTES

2 colheres (sopa) de azeite

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

½ colher (sopa) de sal

2 tomates, sem pele e sem sementes, em cubos

2 xícaras (chá) de farinha de milho

2 colheres (chá) de linhaça triturada

2 ovos cozidos, picados

1 colher (sopa) de salsa picada

MODO DE PREPARO

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente o sal, os tomates e refogue por mais 3 minutos. Acrescente a farinha de milho e a linhaça e mexa por mais 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente os ovos, a salsa e sirva.

Fonte: Nestlé

Mix de arroz com quinoa e amêndoas

INGREDIENTES

½ xícara (chá) de arroz integral (90g)

½ xícara (chá) de arroz preto (90g)

½ xícara (chá) de arroz vermelho (90g)

½ xícara (chá) de quinoa (90g)

2 dentes de alho esmagados

30ml de azeite de oliva

1,2 litro de água

2 xícaras (chá) de amêndoas laminadas levemente tostadas (200g)

Sal a gosto

MODO DE PREPARO. Misture os 3 tipos de arroz com a quinoa e reserve. Refogue o alho no azeite, sem dourar. Adicione o mix reservado e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a água e o sal e cozinhe em fogo brando, com a panela semitampada, até ficar macio. No momento de servir, agregue delicadamente as amêndoas

Fonte: chef Carla Serrano_Fenacelbra

Bolo salgado de pão integral sem glúten e patês

Ingredientes

2 pacotes de pão de forma integral sem glúten, sem as cascas

500g de ricota fresca sem lactose

100g de azeitonas pretas sem caroço

100g de tomates secos

Sal marinho, água e azeite se necessário

Modo de preparo

Com um rolinho ou pau de macarrão, amasse as fatias do pão, até ficarem fininhas e reserve. Bata no processador ou no liquidificador metade da ricota com as azeitonas e se for necessário, acrescente água ou azeite para que fique um patê homogêneo. Bata a outra metade da ricota com os tomates secos. Acerte o sal. MONTAGEM. Comece a passar na metade das fatias o patê de azeitonas e na outra metade o patê de tomates secos, enrole como rocamboles. Pegue um refratário redondo ou quadrado de 15 a 16 cm de largura, forre com filme plástico e comece a colocar os minis rocamboles, arrumando todos em pé e ficando um bem junto uns aos outros até preencher todo o espaço do refratário. Tampe e deixe por 3 horas na geladeira. Passado este tempo, desenforme e com o restante do patê, enfeite o bolo. Sirva como entrada da ceia.

Fonte: chef Angela Festa