Delícias preparadas com panetone

O panetone é um dos produtos mais consumidos nesta época do ano por conta dos ingredientes usados no preparo da receita. Com frutas cristalizadas ou gotas de chocolate, o bolo agrada a todos os paladares. O SABORES buscou outras apresentações que fogem do formato “bolo” e despertam a curiosidade dos convidados como farofa de panetone, panetone no potinho e palitos de panetone com creme de limão. A proposta é incluir o panetone entre os ingredientes para criar sobremesas diferentes e que preservam o sabor do Natal.

Pavê de panettone com creme de avelã

Ingredientes

Canela em pau

Cravo

100 ml de conhaque

1 Panettone Arcor Frutas ou Gotas de Chocolate

300g de creme de avelã

200g de cream cheese

4 gemas

200g de açúcar

Chocolate Arcor Amargo 70%

Modo de preparo

Bata na batedeira a gema com 100g de açúcar até clarear e ficar aerada. Ferva a canela, o cravo, 100g de açúcar e o conhaque por 10 minutos e reserve. No recipiente em que a gema foi batida, acrescente o cream cheese e bata até incorporá-lo às gemas. Adicione o creme de avelã, misture bem e deixe na geladeira por 30 minutos. Corte o panetone em fatias e distribua em um refratário grande (ou em pequenos potinhos, caso queira servir porções individuais). Pincele as fatias com o líquido frio de cravo e canela e cubra com o creme depois de gelado. Alterne camadas de panetone e creme. Por fim, enfeite com raspas de chocolate amargo.

Rendimento: 12 porções

Fonte: Arcor

Farofa com panetone

Ingredientes

2 colheres (sopa) de manteiga

½ cebola descascada e picada

2 dentes de alho amassados

1 cenoura descascada e ralada

3 fatias de panetone picadas

Pimenta-do-reino preta moída a gosto

Salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, derreta a manteiga e doure a cebola e o alho. Junte a cenoura e refogue um pouco mais. Adicione o panetone picado, mexendo. Tempere com pimenta a gosto, finalize com salsinha picada. Sirva.

Dica. A farofa de panetone é ideal para acompanhar carnes na sua ceia ou almoço de natal.

Fonte: Visconti

Palitos de panetone com creme de limão

Ingredientes

2 fatias de panetone

½ lata de leite condensado

Suco de ½ limão

Modo de preparo

Corte as fatias de panetone em palitos de 2 cm de espessura. Leve para assar por 10 minutos em forno médio. CREME DE LIMÃO. Misture o leite condensado com o suco de limão até ficar homogêneo e sirva com os palitos torrados de panetone.

Dica. Além do creme de limão, os palitos de Panettone podem ser servidos com outros “cremes”; experimente com calda de chocolate ou geleia.

Fonte: Visconti

Panetone no potinho

Ingredientes

4 potes de vidro (pote de azeitona, mel, maionese) ou taças

4 fatias de panetone sabor Leite Condesado, picadas em cubos

2 xícaras (chá) de frutas picadas

Modo de preparo

Nos potes de vidro vá alternando camadas de Panettone picado e frutas picadas, até que sejam completamente preenchidos. Sirva gelado.

Dica. Rende 4 porções. Você também pode montar a sobremesa em um recipiente único.

Fonte: Visconti

Biscoitos de panetone

Ingredientes

2 fatias de panetone

1 colher (sopa) de mel

2 colheres (sopa) de amendoim triturado

Modo de preparo

Com cortadores metálicos de formatos diversos ou utilizando diferente utensílios (boca de copos ou faca) corte as fatias de panetone. Sobre o Panettone pincele o mel e salpique amendoim. Leve para assar em fogo médio por 10-15 minutos. Sirva.

Dica. O amendoim pode ser substituído por castanhas, nozes, granulado, paçoca.

Fonte: Visconti