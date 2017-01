Confira motivos para reduzir as frituras da sua alimentação

Foto: Fotolia

Que as frituras fazem mal à saúde, todos sabem. Entretanto, boa parte das pessoas ignora os prejuízos do consumo frequente de alimentos fritos ao organismo. Doenças cardiovasculares, resistência à insulina, hormônio que controla as taxas de glicose no sangue, e má absorção de nutrientes são alguns dos males.

“A resistência insulínica é quando a insulina que circula no sangue não exerce sua atividade de forma plena. As principais consequências são cansaço, mal-estar, dores de cabeça, falta de energia e, em alguns casos, o desenvolvimento do diabetes”, explica a nutricionista e consultora da Superbom, Cyntia Maureen.

Segundo a nutricionista, não é preciso riscar da dieta o pastel de feira, a coxinha e batata frita. O problema é o quanto se consome desses alimentos no dia a dia. O recomendado por especialistas é que as frituras representem a menor parcela do cardápio e sejam ingeridas esporadicamente.

A nutricionista citou alguns motivos para conscientizar e contribuir com as pessoas que desejam parar ou diminuir o consumo de frituras, veja os principais:

DIABETES

O consumo de alimentos fritos leva à resistência a insulina, hormônio que controla as taxas de glicose no sangue.

CORAÇÃO

As frituras aumentam os riscos para doenças cardiovasculares. “Quando os óleos são submetidos a alta temperatura são transformados em gorduras saturadas que se acumulam nos vasos sanguíneos e entopem as artérias. Esse acúmulo impede a passagem do sangue ao coração, o que pode causar um infarto ou AVC (acidente vascular cerebral), caso o sangue não consiga chegar ao cérebro”, esclarece a nutricionista Cyntia Maureen.

OBESIDADE

Os alimentos fritos são os principais inimigos de uma alimentação com baixo valor calórico. Por isso, para quem deseja emagrecer, excluir as frituras do cardápio é o primeiro passo. “Além dos malefícios à saúde, o acúmulo de gordura abdominal e o aumento de peso são consequências de seguir um cardápio que prioriza a ingestão de opções fritas”, alerta Cyntia.

PERDA NUTRICIONAL

Quando você frita um alimento ele perde parte dos nutrientes, seja o óleo vegetal ou animal. As vitaminas não resistem às altas temperaturas.

ENVELHECIMENTO

O consumo em excesso de gordura saturada, presente nas frituras, é um fator que contribui para o aumento da produção de radicais livres. “O grande problema é que a liberação excessiva de radicais livres causa um fenômeno conhecido como estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento”, ressalta a especialista.

Fonte: Cyntia Maureen / Superbom