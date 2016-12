Confira 3 receitas com lentilha

Falta apenas uma semana para o Ano Novo e, independentemente, de ser uma pessoa supersticiosa ou não, você não tem nada a perder em seguir algumas tradições ou simpatias para trazer boas vibrações para 2017. Além das sementes de romã, para colocar na carteira, outro ingrediente que faz parte da “gastronomia da virada” é a lentilha. O costume de comer lentilha na ceia de fim de ano foi trazido ao Brasil pelos italianos e está associado à sorte financeira.

Bolinhos de lentilha

Ingredientes

1 xícara (chá) de lentilhas secas

3 xícaras (chá) de água

½ colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de trigo para quibe

1 xícara (chá) de bacon, calabresa, frios, legumes ou vegetais picadinhos

½ cebola ralada ou triturada

1 colher (chá) de alho amassado ou triturado

1 colher (sopa) de azeite

½ xícara (chá) de cheiro-verde

1 colher (sopa) de farinha de trigo

Modo de preparo

Misture em uma panela as lentilhas, a água e o sal, tampe e deixe cozinhar por 20 minutos. Enquanto isso, refogue em outra panela o bacon, calabresa, frios, legumes ou vegetais de sua preferência.

Adicione a cebola, o alho e o azeite. Coloque em uma tigela a lentilha cozida – com a água que sobrar após o cozimento -, o refogado, o trigo para quibe, o cheiro-verde e a farinha de trigo.

Misture todos os ingredientes e deixe descansar até esfriar bem.

Com a massa já fria, modele os bolinhos e coloque na assadeira untada com azeite. Leve ao freezer para congelar. Depois de congelado, coloque os bolinhos para fritar.

Dica. Os bolinhos ficam mais saudáveis se forem preparados em fritadeiras elétricas (coloque-os dentro da cesta com um pequeno espaço entre eles, programe por 15 a 20 minutos a 200°C). Sirva com molhos de sua preferência.

Fonte: Maurício Rodrigues, blogueiro

Lentilha à Salsaretti

Ingredientes

1 sachê(s) de molho de tomate Salsaretti Sugo

1 ½ xícara lentilha (pré-cozida)

5 colheres (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de alho (picado)

1 cebola (picada)

2 tomates (picados)

½ xícara (chá) de água

½ cubo de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Coentro, salsa e cebolinha (picados) a gosto

Modo de preparo

Em uma panela leve o azeite, em fogo médio, para aquecer. Adicione o alho, a cebola e frite até dourar. Acrescente o tomate, a lentilha, a água, o caldo de legumes, o molho de tomate e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal, pimenta e finalize com o coentro, a salsinha e a cebolinha picadas.

Dica. Como variação, acrescente ao refogado de alho e cebola, paio ou linguiça defumada fatiados. Corte 2 cebolas grandes em fatias, frite-as na margarina e sirva como acompanhamento.

Fonte: Salsaretti

Salada de lentilha, cebolas douradas e salsa de ervas

Ingredientes

SALSA

½ xícara (chá) de salsinha

1 colher (chá) de orégano fresco

10 folhas de manjericão fresco

5 folhas de hortelã

1 dente de alho pequeno amassado

Raspas da casca de 1 limão

Suco de meio limão

5 colheres (sopa) de azeite

½ colher (sopa) de vinagre balsâmico

1 stick de Maggi® Meu Segredo

SALADA

½ colher (sopa) de manteiga

1 cebola grande em rodelas

2 xícaras (chá) de lentilhas cozidas

2 colheres (sopa) de cramberries desidratadas

4 colheres (sopa) de castanhas-de-caju trituradas

Modo de preparo

SALSA. Com uma faca pique muito bem as ervas e o alho. Transfira para um recipiente, adicione o restante dos ingredientes e metade do stick, misture formando um molho. Reserve. SALADA. Em uma frigideira aqueça a manteiga e doure a cebola por cerca de 20 minutos, ou até ficar dourada. Reserve. Em um recipiente, tempere as lentilhas com o restante do stick e disponha em um prato de servir. Espalhe as cebolas reservadas e os cramberries, regue com o molho reservado e decore com as castanhas.

Dica. Substitua os cramberries por uvas passas brancas ou pretas.

Fonte: Cozinha Nestlé/Iara Venanzi