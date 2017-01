Brincar de chef de cozinha com as crianças é dica para as férias

É tempo de férias e manter a garotada entretida pode ser um grande desafio. Em casa, a cozinha é o espaço perfeito para canalizar toda essa energia e experimentar coisas diferentes. Quer mais? A criança que ajuda a preparar a própria comida, come com gosto sem fazer birra. Vale apostar em mini hambúrgueres, bolinho de chuva ou uma porção de cookies para o lanche da tarde… as receitas são várias e o Sabores traz algumas delas aqui para você juntar a turminha e brincar de MasterChef com essas dicas. Foto: Fotolia

Bolo formigueiro de abobrinha

Ingredientes

• 5 ovos

• 200ml de óleo

• 350g abobrinha italiana

• 350g de açúcar

• 200g de farinha de trigo branca

• 200g de farinha de trigo integral

• 100g de chocolate granulado

• 30g de fermento em pó

Modo de preparo

Descasque a abobrinha, corte em rodelas e coloque no liquidificador. Adicione os ovos e o óleo e bata. Em uma bacia junte o trigo, o açúcar e a mistura do liquidificador e mexa bem. Adicione o granulado e o fermento. Coloque em uma assadeira untada com óleo e trigo e leve para assar (em temperatura média) por 25 minutos.

Fonte: Sabores da Infância Foto: Divulgação

Focaccia de carne

Ingredientes

• 1 peça de cupim de 1 kg

• Sal e pimenta a gosto

• 1/2 de xícara (chá) de azeite

• 100g de tomates-cereja cortados ao meio

• 1 cebola grande cortada em tiras finas

• Ervas picadas a gosto

Massa

• 2 ½ 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

• ½ xícara (chá) de leite morno

• 1 tablete de fermento biológico (15g)

• 1 colher (chá) de açúcar

• 1 colher (chá) de sal

• 1 ovo

• 2 colheres (sopa) de margarina

Modo de preparo

Coloque a carne em uma assadeira e tempere com sal e pimenta. Cubra com papel alumínio e asse em forno preaquecido, a 200°C, durante 1 hora ou até ficar macia. Deixe esfriar e corte em lascas grandes. Reserve. MASSA. Em uma tigela, misture a farinha, o leite, o fermento diluído no açúcar, o sal, o ovo e a margarina. Espalhe a massa em uma assadeira, levemente untada com azeite, cubra com um pano de cozinha e deixe crescer por 20 minutos. Com as pontas dos dedos, pressione a massa, formando vários furos. Regue com um pouco de azeite e asse em forno preaquecido, a 200°C, por 15 minutos. Retire do forno, espalhe as lascas de cupim reservadas, os tomates, a cebola e as ervas, regue com o restante do azeite e volte ao forno até dourar. Polvilhe o sal e sirva.

DICA. Você pode substituir o cupim por paleta ou lagarto

Fonte: Academia da Carne

Foto: Divulgação

Muffin de carne moída

Ingredientes

RECHEIO

• 800g de peito bovino cortado em cubos pequenos

• 3 colheres (sopa) de manteiga

• 1 cebola grande cortada em cubos pequenos

• 3 dentes de alho picados

• 1 colher (chá) de canela em pó

• Sal a gosto

• 4 tomates sem pele nem sementes (picados)

• 1 xícara (chá) de caldo de legumes

• ½ xícara (chá) de uvas-passas brancas sem sementes

• Salsa picada a gosto

MASSA

• ¾ de xícara (chá) de fubá

• ¾ de xícara (chá) de farinha de trigo

• 1 colher (sopa) de fermento em pó

• 2 colheres (chá) de açúcar

• 1 colher (chá) de sal

• 1 pote de iogurte natural

• 1 ovo

• 1 colher (sopa) de manteiga

• ½ xícara (chá) de leite

Modo de preparo

RECHEIO. Em uma frigideira, derreta a manteiga e refogue a carne. Junte a cebola, o alho e refogue mais um pouco. Acrescente a canela, o sal e os tomates. Coloque o caldo de legumes, abaixe o fogo e cozinhe até a carne ficar macia. Misture as uvas-passas, a salsa e retire do fogo. Acomode em uma assadeira grande 8 refratários individuais de 9 cm de diâmetro por 4 cm de altura, untados com um pouco de manteiga. Distribua neles a carne e reserve. MASSA. Em uma tigela, misture o fubá, a farinha, o fermento, o açúcar e o sal. Junte o iogurte, o ovo, a manteiga, o leite e misture bem até obter uma massa homogênea e mole. Preaqueça o forno a 200°C. Despeje a massa sobre a carne e asse por 25 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

DICA. Você pode substituir o peito bovino por acém ou paleta.

Fonte: Academia da Carne Foto: Fotolia

Pipoca com chocolate

Ingredientes

• 1 xícara (chá) de milho para pipoca de boa qualidade

• 6 colheres (sopa) de açúcar cristal

• 3 colheres (sopa) de achocolatado em pó de boa qualidade

• Água

Modo de preparo

Misture o achocolatado com o açúcar. Coloque água suficiente para cobrir a mistura. Leve ao fogo, mexa sempre para não encaroçar. Ferva até ponto de brigadeiro mole. Estoure a pipoca, quando terminar de estourar desligue o fogo, despeje a calda na pipoca, ambas quentes, mexa rapidamente a pipoca até cristalizar a calda.

DICA. Não se preocupe quando você jogar a calda e a pipoca murchar. O que faz a pipoca ficar boa é mexê-la rapidamente

Fonte: Tudo Gostoso (site) Foto: Divulgação

Smoothie de frutas

Ingredientes

• 2 bananas

• ½ mamão papaia (150g)

• 4 morangos

• 4 cubos de gelo

• 1 copo de iogurte natural (170g)

Modo de preparo

Descasque o mamão e as bananas. Lave os morangos e bata todos os ingredientes no liquidificador. Sirva bem gelado.

Fonte: Sabores da Infância Foto: Divulgação

Taças teens

Ingredientes

• 1 pacote do biscoito Teens Chocolate, Bauny ou Chocolate Branco

• Sorvete de sua preferência

• Frutas picadas (manga, uva, morango ou outra)

• Chantilly

Modo de preparo

Em um copo alto, monte uma taça incrementada com sorvete de sua preferência, frutas da estação picadas e chantilly.

DICA. Decore com biscoito de sua preferência e pedaços de morango.

Fonte: Biscoito Teens_Marilan