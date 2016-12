Aposte nos frutos do mar nessa ceia

Aves e carnes vermelhas são quase que unanimidade quando o assunto é ceia de fim de ano. Peru, chester, lombo e pernil, por exemplo, são pratos clássicos e que, para muitas pessoas, não podem faltar nessas reuniões. Porém, os frutos do mar, alimentos saudáveis e saborosos, rendem um jantar tão bonito e gostoso quanto o tradicional e pode surpreender seus convidados. O SABORES traz uma série de receitas com peixe, camarão e outros alimentos para você fazer bonito nesse fim de ano.

Abadejo a mazzola

Ingredientes

350g de filé de abadejo

25g de alcaparras (dessalgada)

80g camarão médio

25g de champignon

200ml de creme de leite fresco

50ml de caldo de camarão ou 1 tablete de caldo de camarão

Modo de preparo

Temperar os filés de abadejo com sal e limão a gosto. MOLHO. Aqueça a frigideira com azeite de oliva, refogue os camarões médios e em seguida acrescente o creme de leite fresco junto com ao caldo de camarão. Mexa bem, junte as alcaparras e champignon, acerte o sal se necessário.

Camarão empanado com risoto 4 queijos

Ingredientes

Molho 4 queijos

125g de creme de leite

62ml de leite semidesnatado

50g de requeijão

40g de queijo provolone

40g de parmesão

20g de farinha de trigo

20ml vinho branco

15g de queijo gorgonzola

20g de cebola

10g de margarina

Sal e pimenta a gosto

Camarão empanado

150g de camarão

100g de farinha de trigo

200g de farinha de rosca

2 ovos

Sal a gosto

Modo de preparo

MOLHO. Refogue a cebola na manteiga até murchar, junte o vinho, a farinha dissolvida no leite, os queijos já ralados, o creme de leite, sal e pimenta. Cozinhe até dar ponto. CAMARÃO. Tempere o camarão com sal e reserve. Quebre os ovos em um recipiente e bata com um garfo. Passe o camarão no trigo, depois no ovo batido e por último na farinha de rosca. Frite em óleo quente por 5 minutos, reserve. MONTAGEM. Pegue uma porção de 300g de arroz pronto, misture o molho 4 queijos a ele. Por cima disponha os camarões empanados. Decore com tomate seco e manjericão.

Espaguete Barilla al cartoccio

Ingredientes

1 caixa de espaguete nº5 Barilla

3 dentes de alho

3 colheres (sopa) de salsinha picada

10 camarões médios

300g de anéis de lula

200ml de vinho branco seco

300g de tomatinhos cereja cortados ao meio

2 colheres (sopa) de alcaparras

Papel manteiga

Sal, salsinha e pimenta-do-reino

Modo de preparo

Em uma frigideira antiaderente, doure o alho cortado em fatias no azeite extra virgem de oliva. Acrescente os tomatinhos e refogue por 3 minutos. Adicione o vinho branco e espere reduzir à metade. Acrescente as alcaparras, sal e pimenta. Desligue o fogo. Cozinhe a massa em abundante água salgada até a metade do tempo indicado na embalagem. Escorra bem, acrescente ao molho e misture. Em seguida, corte 5 pedaços de papel manteiga de 40 cm e divida o espaguete em 4 porções acomodando cada uma no centro de cada pedaço de papel. Acomode os camarões e anéis de lula crus sobre cada porção e feche o embrulho enrolando as pontas. Leve ao forno por 5 minutos e sirva imediatamente abrindo o papel e acrescentando a salsinha sobre cada porção.

Camarão tailandês

Ingredientes

500g de camarão

20ml de óleo

20g de cebola

5g de alho

5g de gengibre

3g de curry

20ml de leite de coco

65ml de creme de leite

190ml de leite semidesnatado

5g de coentro

20g de geleia de damasco

20g de champignon

30g de farinha de trigo

250g de macarrão

Pimenta malagueta, limão e sal a gosto

Modo de preparo

Cozinhe a massa na água e sal com fio de óleo. Refogar a cebola e o alho no óleo até murchar. Acrescente o leite de coco, o creme de leite, a farinha dissolvida no leite e o suco de limão. Misturar bem. Acrescente o curry, o sal, o gengibre, a pimenta e o coentro. Deixe cozinhar até dar corpo. Junte o camarão cru no molho quente e cozinhe por mais 2 minutos.

