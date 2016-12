Visite São Carlos, Capital da Tecnologia

A cidade de São Carlos é conhecida por sua história e belas paisagens naturais com uma pitada de tecnologia. Com uma distância de 231 km da capital, o Município traz um museu ao céu aberto com casarões e igrejas e ainda muito verde com áreas de cerrado e fragmentos de mata preservada, incluindo exemplares de araucária de grande porte, árvore-símbolo da cidade.

A região, que começou a ser povoada no final do século XVIII com a abertura de trilhas que levavam a minas de ouro, traz pedaços dessa história em todo seu território. A Fazenda Santa Maria do Monjolinho é uma das atrações da cidade.

Foto: Rubens Chiri / Divulgação

O local, que data de 1850, se destaca pela bela arquitetura com estilo europeu urbano. Vale ressaltar ainda que a Ferrovia do Monjolinho, que fica na Fazenda, foi inaugurada por D. Pedro II em 1886.

Outro ponto histórico é a antiga Estação Ferroviária de São Carlos, que atualmente abriga o Museu São Carlos, o Arquivo Histórico e Público da cidade e ainda o Espaço Cultural. Lá, pode-se encontrar uma extensa programação de mostras e exposições abertas ao público em geral.

Na segunda metade do século XX, a cidade recebeu um grande impulso para o seu desenvolvimento tecnológico e educacional com a implantação, em 1953, da Escola de Engenharia de São Carlos da USP, e, na década de 70, com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Foto: Rubens Chiri / Divulgação

Estas inaugurações garantiram para a cidade um clima acadêmico, tecnológico e industrial que lhe conferiu o título de Capital da Tecnologia com centros de pesquisa mundialmente reconhecidos pela excelência e diversidade.

Mas não são só os parques tecnológicos que ocupam a cidade. O Parque Ecológico Municipal “Dr. Antonio T. Viana” sedia o Jardim Zoológico que possui ainda um Centro de Educação Ambiental – dica legal para a criançada. No berçário “Ninho da Vida”, os visitantes podem ter contato com filhotes das mais diversas espécies animais.