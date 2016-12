Trilhas desbravam cenário do Parque Furnas do Bom Jesus

Você é um apaixonado por trilhas, mirantes, cachoeiras, ou seja, natureza? A dica de hoje é o Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, que desde 14 de março de 1991 oferece os moradores e visitantes do município de Pedregulho, região nordeste de São Paulo, cenários privilegiados.

Classificado como Unidade de Conservação de Proteção Integral, o local tem como objetivo a preservação dos ecossistemas, das espécies vegetais e animais e dos seus habitats, dos sítios geomorfológicos e proteção das paisagens naturais de grande valor cênico, além de ser aberto à pesquisa científica, à visitação e ao lazer público.

Foto: Secretaria do Meio Ambiente / Francisco Honda

Furnas do Bom Jesus, devido ao seu relevo em forma de canyon, conta com várias cachoeiras, acessadas por meio de trilhas, geralmente de média a alta dificuldade. Possui também sete quedas-d’água, sendo a Cascata Grande a maior delas com 142 metros de queda livre. Os mirantes são outros atrativos do parque.

Os visitantes podem aproveitar ainda as trilhas, entre elas, a Trilha do Mirante, com 1.364 metros, esta indicada à todas as idades, por sua baixa dificuldade. No caminho, é possível acessar o Centro de Vivência Ambiental e se deslumbrar com a diversidade da fauna e flora. A Trilha dos Macacos, de dificuldade média, tem percurso de 800 metros em meio à Mata Atlântica e, ao final dela, o visitante depara-se com uma cascata de 35 metros de altura. Foto:

Diferente das demais trilhas, a Trilha do Malta feita por meio do aceiro preventivo que margeia algumas propriedades particulares vizinhas, onde é possível visualizar várias culturas implantadas nas redondezas, fora do limite do parque. Ela possui 2.800 m e tem dificuldade média. Ao final da trilha é possível avistar a cachoeira do Malta.

Em ambiente de Cerrado, o parque abriga mais de mil espécies de animais, muitas endêmicas e outras ameaçadas de extinção, como o lobo-guará, o tamanduá-bandeira e a onça-parda (suçuarana). Entre a flora, é possível identificar espécies como ipê, angico, paineira-rosa, jacarandá, jequitibá, peroba e cedro.

SERVIÇO

Parque Estadual Furnas do Bom Jesus

Visitação pública de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, das 8h às 16h

Para conhecer outras trilhas e atrativos do parque, ligue para (16) 3171-1118 ou envie e-mail para pe.furnas@fflorestal.sp.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.