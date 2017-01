Trilha de olhos vendados aguça sentidos

Fazer trilhas na mata já é, por si só, uma experiência marcante que estimula o contato das pessoas com a natureza. Imagine então fazer uma trilha de olhos vendados, usando todos os outros sentidos, exceto a visão, para completar a tarefa.

Pois é essa a proposta da Trilha da Vida, que fica no Parque Ecológico do Guarapiranga, zona sul de São Paulo. O nome sugestivo reforça a ideia de não limitar o visitante a ter apenas contato visual com a natureza, mas perceber que o meio ambiente também pode ser sentido pelos outros sentidos, como olfato, tato e audição. Foto: Divulgação

Um dos pontos altos da atividade é convidar os visitantes a trocarem informações no auditório do parque sobre a experiência depois de terminarem a trilha.

Para participar, é preciso agendar previamente a visita por e-mail ou telefone, e são permitidos grupos com até oito pessoas.

SERVIÇO

Trilha da Vida – Parque Ecológico do Guarapiranga

Estrada da Riviera, 3286 – São Paulo

Fone: (11) 5517-6707

E-mail: peguarapiranga@ig.com.br

Como chegar – Pegar o ônibus Riviera 6028-10, que sai do Terminal Santo Amaro