Embora as praias nordestinas fiquem, ainda, entre as mais adoradas pelos turistas, o litoral de São Paulo tem muito a oferecer. Afinal, são 15 municípios litorâneos e mais de 600 km de extensão. Em São Paulo, graças ao bioma privilegiado, as praias se tornaram um refúgio convidativo rodeado pela mata atlântica.

O litoral sul é exatamente assim, dono de um santuário ecológico com mata tropical nativa e é lá uma das primeiras áreas preservadas do país: a Estação Ecológica Juréia-Itatins.

A 200 km da capital, a estação ecológica abriga alguns dos principais ecossistemas que existem no litoral do Estado antes de sua intensa urbanização e mantém um trabalho sistemático de preservação. Foto: Divulgação

É no litoral sul que fica uma das cidades mais conhecidas do Brasil, Santos. Lá, desembarcaram os imigrantes que subiram do litoral e reescreveram em diferentes línguas a história de São Paulo e também de diversos Estados do país. No entanto, quando o assunto é sombra e água fresca é o litoral norte que congrega as cidades mais queridinhas pelos turistas.

Uma pesquisa feita pelo DataFolha ano passado mostrou que as praias de Ubatuba e Guarujá foram escolhidas como as melhores do litoral paulista. Uma das mais belas que desenha Ubatuba é a praia do Cedro.

Totalmente preservada, especialmente por conta da dificuldade de acesso, ela exibe águas límpidas em tons de azul esverdeado e conta com diversas piscinas naturais. Só é preciso folêgo para chegar lá. São 40 minutos de caminhada a partir da Praia Grande do Bonete. Para quem procura agito, a Praia de Pernambuco, no Guarujá, é opção certeira.