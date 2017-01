Seis parques estaduais de SP que você precisa conhecer

Chegaram as férias de verão! Nada melhor do que o contato com a natureza para descansar e recuperar as energias. No Estado de São Paulo, são diversas as Unidades de Conservação abertas à visitação. Os roteiros mais procurados são aqueles incluem banho de mar e de cachoeira, em águas transparentes, cenários incríveis e meio ambiente preservado. Confira abaixo, algumas dicas que escolhemos especialmente para você e agende a sua visita. Foto: Divulgação

Parque Estadual Ilha do Cardoso – Cultura caiçara e belezas marinhas

Localizado no extremo sul do litoral paulista, este Parque possui grande diversidade florestal típica de Mata Atlântica Costeira, como: restingas, florestas e manguezais. Além das riquezas naturais, o parque também abriga um rico patrimônio histórico-cultural, formado por sambaquis, ruínas e comunidades tradicionais.

A Praia do Itacuruçá/Pereirinha é uma ótima opção de passeio com a família. É o lugar ideal para observar botos-cinzas, tomar banho de mar e realizar trilhas. A infraestrutura de hospedagem e alimentação é oferecida pela comunidade tradicional caiçara e os passeios são realizados por monitores ambientais credenciados.

A praia tem limite de mil visitantes por dia. Para as trilhas, é necessário o uso de tênis e acompanhamento de monitor.

Endereço: Acesso pela Avenida Professor Wladimir Besnard, s/n° – Morro São João – Cananéia

Dias e horários de funcionamento: visitação de segunda a domingo 8h às 17h, com agendamento.

Ingresso: Entrada gratuita

Telefone: (13) 3851-1163 / (13) 3851-1108

E-mail: pe.ilhacardoso@fflorestal.sp.gov.br Foto: Léo Francini / Divulgação

Parque Estadual Marinho Laje de Santos – um fascinante ponto de mergulho

Este é o único Parque Marinho do Estado de São Paulo, uma ótima pedida para quem gosta de mergulhar. O Parque, localizado aproximadamente a 22 milhas náuticas da barra de São Vicente, é um dos principais pontos de mergulho e fotografia submarina do país, devido à grande visibilidade de suas águas, que pode alcançar até 35 metros.

Para visitar, é preciso contratar uma das operadoras credenciadas para o transporte e mergulho contemplativo dos visitantes. A presença de monitores ambientais subaquáticos é uma das exigências da Portaria que define o credenciamento das Operadoras. Embarcações particulares podem visitar o PEMLS, mediante compra de ingressos na Sede Administrativa do PEMLS. O mergulho deve seguir condutas de mínimo impacto.

Endereço da Sede: Avenida Tupiniquins, n° 1009 Japuí, São Vicente – São Paulo.

Dias e horários de funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 17h.

Ingresso: R$ 13,00. Não pagam: crianças de até 12 anos, adultos com mais de 60 e pessoas com deficiência. Estudantes pagam meia entrada, mediante apresentação de documento.

Telefone: (13) 3567-1506 / 3567-1495

E-mail: pem.lajedesantos@fflorestal.sp.gov.br Foto: Patrícia Martins / Divulgação

Parque Estadual Restinga de Bertioga – Rio, mar e restinga preservada

O Parque Estadual Restinga de Bertioga forma um corredor ecológico junto ao Núcleo Bertioga do Parque Estadual Serra do Mar, garantindo a proteção da biodiversidade, deste o ambiente marinho, até os pontos mais altos da Serra do Mar. As trilhas desta Unidade de Conservação têm como principais características, o contato com a restinga, que é uma área de transição entre o ambiente marinho e a Mata Atlântica. O Parque possui duas trilhas oficiais: Guaratuba e a Trilha d’Água. Em ambas, é possível mergulhar em águas cristalinas e geladas. Para esses atrativos, é obrigatória a presença de monitor credenciado.

Destaque para a paradisíaca praia do Itaguaré, com águas limpas e ondas propícias para a prática do surfe. A praia possui areia firme e é cercada por Mata Atlântica preservada, onde há uma grande diversidade de fauna e flora. O Rio Itaguaré nasce na encosta da Serra do Mar e desagua no oceano, oferecendo um lindo e diferenciado cenário. O acesso à praia de Itaguaré é livre e gratuito.

Endereço da Sede Administrativa: Rua Gonçalo da Costa, 140 – Centro – Bertioga – SP

Dias e horários de funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 17h.

Telefone: (13) 3317-2094

E-mail: pe.restingabertioga@fflorestal.sp.gov.br Foto: Divulgação

Parque Estadual Campos do Jordão – Araucárias centenárias e diversão para as crianças

Quem pensa que o município de Campos do Jordão só tem atrações na temporada de inverno está enganado. O Parque Estadual Campos do Jordão oferece uma programação especial de férias, de 22 de dezembro até 12 de fevereiro de 2017. Brinquedoteca, apresentações de teatro de fantoches e rodas de histórias e leitura fazem parte da diversão para a criançada. Essas atividades acontecerão às sextas, sábados e domingos.

Para o público adulto, a dica é ver de perto as araucárias com mais de cem anos e também os campos de altitude nas trilhas do Rio Sapucaí e Celestina. A primeira trilha possui 2.600m de extensão, enquanto a segunda é de nível alto, com um trajeto de 8.000m, voltada para grupos de, no mínimo, seis pessoas, com saídas aos sábados e domingos.

Endereço: Acesso pela Av. Pedro Paulo, s/n° Campos do Jordão/SP

Dias e horários de funcionamento: diariamente das 9h às 16h, exceto quartas-feiras

Telefone: (12) 3663-3762/ (12) 3663-1977/ (12) 3663-3804

E-mail: pe.camposdojordao@fflorestal.sp.gov.br

Ingresso: R$ 13,00. Não pagam: crianças de até 12 anos, adultos com mais de 60 e pessoas com deficiência. Estudantes pagam meia entrada, mediante apresentação de documento. Foto: Divulgação

Parque Estadual Turístico Alto do Ribeira – Espeleologia e rios subterrâneos

O Parque Estadual Turístico Alto do Ribeira, mais conhecido como PETAR, destaca-se principalmente pela grande quantidade de cavernas e por compor e proteger um dos mais belos cenários do Estado de São Paulo. A Caverna Ouro Grosso, com trajeto de apenas 50 m, leva o visitante a uma cachoeira subterrânea. As cavernas Água Suja e Alambari de Baixo também unem a incrível experiência de visitar um patrimônio espeleológico com rios subterrâneos.

Endereço: Av. Isidoro Alpheu Santiago, 364 – Fepasa – Apiaí/SP

Ingresso: R$ 13,00 por pessoa. (Crianças de até 12 anos, adultos com mais de 60 e pessoas com deficiência não pagam ingresso. Estudantes pagam meia entrada, mediante apresentação de documento)

Telefone: (15) 3552-1875

E-mail: petar@fflorestal.sp.gov.br Foto: Divulgação

Parque Estadual Jaraguá – Contato com a natureza em plena São Paulo

Situado na Grande São Paulo, é uma boa opção para quem mora na capital e não pretende viajar durante as férias. De 10 a 31 de janeiro, a Unidade de Conservação oferecerá atividades especiais para toda a família. Os visitantes podem participar de trilhas monitoradas, para conhecer um pouco da história e características da UC. A Eco-brinquedoteca – composta de brinquedos feitos a partir de materiais reciclados – estará aberta, com oficinas para a criançada confeccionar seus próprios brinquedos.

De 9 a 13 de janeiro, das 9h às 16h, acontece uma Oficina de Horta Vertical, que é uma alternativa para quem tem pouco espaço para criar sua horta, reutilizando garrafas para plantar temperos, ervas medicinais e hortaliças.

Endereço: Rua Antônio Cardoso Nogueira, n°539 – Vila Chica Luiza

Dias e horários de funcionamento: segunda a sexta-feira; sábado, domingo e feriados, das 7h às 17h – Agendamento de grupos para trilhas monitoradas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no número (11) 3945-4532.

Ingresso: Entrada gratuita.

Telefone: (11) 3941-2162 / (11) 3943-5222

E-mail: pe.jaragua@fflorestal.sp.gov.br