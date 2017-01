São Francisco Xavier: lugar para descansar e apreciar a natureza

São Francisco Xavier, a 138 quilômetros da Capital paulista, é o lugar ideal para quem quer descansar e curtir a tranquilidade do interior. Mas também é uma boa opção para quem gosta de se aventurar em suas trilhas e cachoeiras. No alto da Serra da Mantiqueira, a 720 metros de altitude, o distrito de São José dos Campos é uma área de proteção ambiental federal, já que integra o sistema hidrográfico do Rio Paraíba do Sul.

“São Xico”, como os moradores apelidaram, oferece aos amantes da natureza trilhas para caminhada ou passeio de bike, alpinismo, rapel, trekking, tirolesa, canoagem, cavalgada, ciclismo e voo livre.

Foto: Miguel Schincariol / Divulgação

Atrativos



Um dos percursos mais famosos é o da Toca do Muriqui. São seis quilômetros que permitem ao turista apreciar a paisagem e as várias espécies da fauna e flora da região. O nome da trilha é uma menção ao maior macaco das Américas, ameaçado de extinção, que também é o símbolo da cidade.

Para quem gosta de pedalar, a dica é a Trilha da Revolução, com 25 quilômetros de extensão e que leva até Monte Verde, em Minas Gerais. No trajeto o ciclista pode ver a deslumbrante cachoeira das Couves e vai passar por uma trincheira usada na Revolução de 1932.

Com 2.082 metros de altitude, o Pico do Selado é indicado aos alpinistas. Do alto é possível ter uma visão panorâmica da mineira Monte Verde. Outros locais procurados pelos alpinistas são a Pedra Chapéu do Bispo, com 1.913 metros de altitude, e a Pedra Redonda, a 1.925 metros. A cidade ainda oferece rampas para voo livre e locais que permitem a prática do paraglider.

Foto: Miguel Schincariol / Divulgação

Um banho na cachoeira Pedro David é algo que o turista não pode deixar de aproveitar. Com 15 metros de altura e diversas quedas, possui boa infraestrutura apropriada para banhos, incluindo uma piscina natural.

Uma voltinha pelo centro bucólico do distrito joseense vai te mostrar como é viver no interior. A Praça Cônego Antônio Manzi é o ponto de encontro dos moradores e reúne os principais restaurantes, lanchonetes e cafés da área.

Outra atração é a igreja matriz, erguida m 1914 em taipa de pilão. O local passou por uma reforma, concluída em 1951, e apenas a torre se manteve como na sua construção original.

Como chegar

Há duas opções para chegar a São Francisco Xavier. Partindo de São Paulo, pegue a Via Dutra ou a Ayrton Senna/Carvalho Pinto e siga até o acesso SP 123 – Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.

Dali, vá em direção a Santo Antônio do Pinhal, Monteiro Lobato e, em seguida, São Francisco Xavier.

Outra opção é também seguir pela Via Dutra ou Ayrton Senna/Carvalho Pinto e entrar em São José dos Campos. Depois, atravesse a ponte do Rio Paraíba e siga rumo a Monteiro Lobato e São Francisco Xavier.